Ex Lavatoio, presentato il progetto di riqualificazione a Cesenatico

Presentato ieri il progetto alla cittadinanza

Un edificio recuperato per la manutenzione delle barche tradizionali, collegato al museo galleggiante da una passeggiata e inserito in un’area verde rinnovata. È il progetto di rigenerazione dell’Ex Lavatoio e di Largo San Giacomo presentato ieri sera al Museo della Marineria di Cesenatico.

All’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale insieme al Comitato di Zona Centro-Boschetto, hanno partecipato circa quaranta persone. Sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, la dirigente comunale Chiara Benaglia, il tecnico Francesco Cola e i progettisti Valentina Dallaturca, dello studio Dodi Moss di Genova, e Nicola Piazza, dello studio Piercurrà Architettura. La serata si è aperta con il saluto di Chiar Abbondanza, vicepresidente del Comitato.

L’Ex Lavatoio diventa uno spazio per le barche

Il progetto prevede l’adeguamento strutturale dell’edificio e il risanamento della navata centrale, dove troverà posto un’area attrezzata per la manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, con macchinari e utensili per la lavorazione del legno.

Gli ambienti saranno organizzati in base alle loro funzioni: alcuni, destinati alle attività artigianali, ai depositi e ai servizi, saranno separati da pareti in muratura; altri, dedicati ai laboratori e alla didattica del museo, avranno pareti vetrate. La trasparenza consentirà a cittadini e visitatori di osservare i lavori sulle barche. In base al progetto, con modalità di accesso definite e attraverso un percorso protetto, le attività di manutenzione potranno entrare a far parte dell’esperienza museale.

Una passeggiata fino al museo galleggiante

Dall’Ex Lavatoio partirà un nuovo percorso pedonale di circa 130 metri verso il museo galleggiante. La passeggiata sarà realizzata con pavimentazioni dai colori tenui e illuminazione a terra, pensata per accompagnare il percorso anche nelle ore serali.

Lungo il tracciato è previsto un podio sopraelevato, con funzione di protezione dagli eventi alluvionali, da cui inizierà la sezione all’aperto del museo. Pannelli in legno ispirati alla forma delle vele e supporti didascalici dedicati alla città ne definiranno l’allestimento.

Anche il giardino di Largo San Giacomo sarà riqualificato: il piano comprende nuove alberature, arredi, percorsi rinnovati e spazi dedicati al gioco e all’attività sportiva. Nell’area era già stato realizzato un primo intervento nel 2021, con un giardino che collega viale Cecchini al parcheggio di Largo San Giacomo.

Investimento da 3,5 milioni

Secondo il comunicato del Comune, la giunta ha approvato in ottobre il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il bando per la progettazione era stato aggiudicato ad aprile a un raggruppamento temporaneo di professionisti.

L’investimento complessivo previsto è di 3,5 milioni di euro. Il Ministero del Turismo ha assegnato al progetto 1 milione e 597 mila euro, a fronte di una richiesta di 1 milione e 750 mila; la quota restante sarà coperta con risorse comunali.