Allarme bomba nelle scuole di Cesenatico, arrivate mail, ma nessuna evacuazione

Mattinata segnata dagli allarmi bomba anche nelle scuole di Cesenatico. Oggi (mercoledì 11 novembre), diverse scuole cittadine hanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti minacce e riferimenti alla presunta presenza di ordigni negli edifici.

Le comunicazioni sono arrivate direttamente agli indirizzi email degli istituti, nell’ambito di un’ondata di segnalazioni che ha interessato centinaia di scuole in tutta Italia.

A Cesenatico, tuttavia, la situazione non ha comportato l’uscita degli studenti dalle aule: in nessuno degli istituti coinvolti sono state adottate misure di sgombero o evacuazione.

Le mail arrivate direttamente alle scuole

I messaggi sono stati recapitati nelle caselle di posta elettronica degli istituti e non attraverso segnalazioni esterne. Il contenuto faceva riferimento alla presenza di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici scolastici, accompagnato da pesanti minacce.

La stessa comunicazione, secondo le prime ricostruzioni, è stata inviata contemporaneamente a numerose scuole italiane. La vicenda ha interessato anche altri istituti del territorio provinciale: a Gambettola, alla scuola Ippolito Nievo, gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri.

Oltre 300 scuole coinvolte in Italia

L’ondata di messaggi ha raggiunto centinaia di istituti in tutta Italia. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, le scuole interessate sarebbero state circa 300. In diverse città sono state disposte evacuazioni precauzionali e sono intervenute le forze dell’ordine per le verifiche.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un’azione di procurato allarme attraverso l’invio massivo di email. Le prime verifiche a livello nazionale non hanno fatto emergere elementi concreti sulla presenza di ordigni.