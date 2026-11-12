Ravenna, la Curva Nord avverte: “Al Benelli solo i nostri colori”

A tre giorni dal derby contro il Forlì, gli ultras giallorossi prendono posizione sulla presenza di Ronaldinho allo stadio. Nel mirino i curiosi e chi si presenterà sugli spalti con maglie di altre squadre.

“A Ravenna solo Ravenna”. È questo il messaggio lanciato dalla Curva Nord in vista del derby contro il Forlì, in programma domenica 15 novembre allo stadio Benelli. A tre giorni dalla partita, l’attesa per la sfida è già alta, ma a catalizzare l’attenzione è anche la presenza annunciata di Ronaldinho, ospite d’eccezione che potrebbe richiamare allo stadio numerosi appassionati e curiosi, anche al di fuori della tifoseria ravennate.

Una prospettiva che non sembra entusiasmare gli ultras giallorossi, intervenuti con un comunicato dai toni decisi per chiarire quale comportamento si aspettano da chi assisterà alla partita.

“Il Benelli non è una vetrina per altri colori”

Nel mirino della Curva Nord ci sono soprattutto i cosiddetti “turisti e curiosi”, ai quali viene chiesto di rispettare la storia e l’identità della squadra cittadina.

La presa di posizione riguarda anche l’abbigliamento sugli spalti: gli ultras non vogliono vedere maglie o colori riconducibili ad altri club.

“Il Benelli non sarà mai la vetrina per altri colori diversi dai nostri”, si legge nella nota diffusa dalla tifoseria organizzata.

Attesa per il derby con il Forlì

Il confronto con il Forlì rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della stagione per le due tifoserie. La presenza di Ronaldinho aggiunge un elemento di richiamo alla partita, con la possibilità che sugli spalti arrivino anche spettatori interessati soprattutto alla presenza dell’ex campione brasiliano.

La Curva Nord, però, rivendica il carattere identitario dello stadio e invita chi sarà presente a domenica a rispettare i colori giallorossi. Il messaggio è chiaro: al Benelli, nel giorno del derby, il protagonista deve essere il Ravenna.