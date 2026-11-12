Mercato Saraceno: Palazzo Dolcini inaugura la stagione con Roberto Mercadini

Venerdì 13 novembre Palazzo Dolcini, a Mercato Saraceno, inaugura la nuova stagione teatrale con Roberto Mercadini e La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare. Lo spettacolo conduce il pubblico nell’opera del drammaturgo inglese, nella sua epoca e nei personaggi che hanno reso il suo teatro capace di attraversare i secoli.

Una battuta dall’Amleto

Il titolo riprende le parole di Orazio nell’Amleto, pronunciate davanti all’apparizione del fantasma del re: «Ma questa è la più strana delle meraviglie!». È da quello stupore che Mercadini muove il racconto, guardando alla grandezza artistica di Shakespeare e ai vertici della sua produzione.

Shakespeare attraverso le sue parole

Il monologo prende forma attraverso le frasi scritte dal drammaturgo e affidate ai suoi personaggi: parole che raccontano l’umanità, le sue contraddizioni e i suoi sentimenti. La narrazione intreccia letteratura e teatro, riportando in scena lo stupore e lo sgomento di fronte a un autore ancora capace di parlare al presente.

«Il resto è silenzio», recita una delle battute più celebri di Shakespeare.

La stagione teatrale 2026/27 è curata da Sillaba Teatro | Parola, in co-progettazione con il Comune di Mercato Saraceno.