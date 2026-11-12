Architettura e salute, a Cesenatico l’incontro con Silvia Moneti

Il modo in cui sono progettati gli ambienti può influire sulla salute e sul benessere delle persone? È la domanda al centro dell’incontro con l’architetta Silvia Moneti, in programma il 16 novembre alle 16 alla Legnaia di Casa Moretti, a Cesenatico.

L’appuntamento, organizzato dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, porterà l’attenzione sulle evidenze medico-scientifiche che indagano il rapporto tra architettura e salute psicofisica. Un tema che coinvolge sia chi progetta gli spazi sia chi si occupa di cura.

Moneti, architetta e docente specializzata nel sostegno didattico agli alunni con disabilità, ha conseguito un master in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e Scienza della cura integrata all’Università dell’Aquila. Fa parte della commissione Early Life–Childhood–Adolescence della SIPNEI, la Società Italiana di PNEI, dove studia e promuove il ruolo dell’architettura nella salute e nell’apprendimento.

Durante l’incontro presenterà i temi del suo saggio, che attraversa neuro-architettura, neuro-estetica e il rapporto tra cervello e percezione dei luoghi. Dalle strutture sanitarie alle scuole, dagli ambienti di lavoro alle abitazioni, l’obiettivo è ragionare su come progettare spazi capaci di favorire il benessere.

Tra gli argomenti anche biofilia, green care e art on prescription: approcci che mettono in luce il possibile contributo della natura e dell’esperienza estetica alla cura. La prospettiva proposta è quella di una collaborazione tra professionisti della salute e tecnici, perché le conoscenze raccolte possano tradursi in progetti e in una più ampia attenzione all’architettura come parte della cura integrata.

La conferenza si svolge con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC e Romagna Banca.