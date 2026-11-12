Volley Cesenatico, parte il progetto inclusivo con Nuova Famiglia

Volley Cesenatico e fondazione Nuova Famiglia, nasce un progetto di pallavolo inclusiva

Volley Cesenatico ha avviato venerdì scorso un nuovo percorso insieme alla Fondazione Nuova Famiglia: i ragazzi della struttura, accompagnati dagli operatori, hanno partecipato a un allenamento di pallavolo guidato dall’allenatore Leonardo. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un progetto pensato per costruire occasioni continuative di sport, incontro e partecipazione.

Un allenamento oltre il risultato

In campo non c’erano classifiche o obiettivi agonistici. Al centro della giornata, racconta la società sportiva, sono stati soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi, i sorrisi e la possibilità di condividere un’esperienza di squadra.

L’allenamento ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi alla pallavolo attraverso esercizi e momenti di gioco, in un contesto accompagnato dallo staff del Volley Cesenatico e dagli operatori della Fondazione. Un’attività che ha unito pratica sportiva e relazione, valorizzando il significato più ampio della disciplina.

Un progetto con appuntamenti regolari

L’idea, proposta da Nicolas all’interno della società, è quella di non fermarsi al primo incontro. Volley Cesenatico e Fondazione Nuova Famiglia stanno infatti lavorando alla creazione di appuntamenti settimanali e mensili dedicati ai ragazzi.

L’obiettivo è offrire loro uno spazio stabile in cui sentirsi parte di una squadra, coltivare relazioni e vivere lo sport come esperienza di autonomia e condivisione. Parallelamente, il progetto intende coinvolgere anche la comunità sportiva, chiamata a riconoscere nell’inclusione un valore concreto e quotidiano.

La ricerca di una rete territoriale

Per rendere l’iniziativa continuativa, la società ha annunciato di essere impegnata nella costruzione di una rete di collaborazioni e nella ricerca delle risorse necessarie. Serviranno figure tecniche qualificate, materiali e strumenti adeguati per organizzare gli incontri e garantire a tutti i partecipanti un’attività accessibile.

L’appello è rivolto a persone, associazioni e aziende del territorio che desiderino sostenere lo sviluppo del progetto. Il primo allenamento ha aperto una strada: ora Volley Cesenatico punta a trasformarlo in un percorso stabile, capace di mettere insieme sport, inclusione e senso di appartenenza.