Ordigni bellici in via Fenili: il rapporto dell’Esercito Italiano

Cesenatico, rimossi residuati bellici durante i lavori al ponte di via Fenili

Due interventi in località I Due Ponti

Si sono sostanzialmente conclusi gli interventi di rimozione di residuati bellici emersi durante i lavori di rifacimento del ponte in via Fenili, nella località I Due Ponti, nel territorio comunale di Cesenatico. Le operazioni hanno riguardato ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale, rinvenuti nell’area interessata dal cantiere.

Il primo intervento ha consentito di recuperare due granate d’artiglieria italiane da 149 millimetri ad alto esplosivo, classificate come HE. In una seconda fase, svolta nelle immediate vicinanze del primo rinvenimento, è stato individuato e rimosso un quantitativo complessivo di circa quattro chilogrammi di esplosivo, anch’esso di fabbricazione italiana.

L’intervento dell’Esercito Italiano

La bonifica è stata effettuata da un nucleo CMD, acronimo di Conventional Munition Disposal, specializzato nella bonifica di munizionamento convenzionale. Il reparto appartiene al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dell’Esercito Italiano.

L’operazione si è svolta in concorso con la Prefettura di Forlì-Cesena ed è stata disposta dal Comando Territoriale Nord di Padova, struttura deputata alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.

Sicurezza del cantiere e messa in sicurezza dell’area

Il ritrovamento conferma come, a oltre ottant’anni dalla fine del conflitto, possano ancora emergere materiali bellici durante scavi e opere infrastrutturali. La rimozione degli ordigni ha permesso di mettere in sicurezza l’area del ponte di via Finelli e di proseguire nel percorso previsto per i lavori di rifacimento.