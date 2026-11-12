Bretella del Rubicone, proseguono i lavori sul cavalcaferrovia: “opera strategica”

Proseguono i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla Bretella del Rubicone, nel territorio comunale di Gatteo.

Il cantiere

Lo stato dei lavori

Il cantiere, avviato in estate, rappresenta l’ultimo grande intervento di completamento della bretella che mette in connessione la via Emilia e il casello autostradale Valle del Rubicone lungo la SP14. In questa fase le lavorazioni sono concentrate sulla realizzazione dei pali di fondazione necessari all’ampliamento del ponte. Il prossimo passaggio è previsto per la fine di novembre, quando saranno effettuate le prove di carico sulle fondazioni, indispensabili per verificarne la capacità portante e procedere con le successive lavorazioni strutturali. Una volta completate le verifiche, il cantiere proseguirà con la realizzazione delle pile e delle spalle in elevazione, nell’ambito degli interventi di consolidamento e adeguamento sismico della struttura. Nel corso del nuovo anno saranno quindi realizzati gli appoggi e si procederà con il varo delle nuove travi laterali, necessarie per ampliare l’impalcato del cavalcaferrovia. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori, comprensiva delle operazioni di collaudo, nella tarda primavera del 2027.

Intervento di riqualificazione e potenziamento

L’intervento riguarda il cavalcaferrovia situato al chilometro 93+402 della linea ferroviaria Bologna-Rimini, struttura realizzata nei primi anni ’90 che necessita oggi di un importante intervento di riqualificazione e potenziamento, anche alla luce dell’incremento dei flussi di traffico registrato negli ultimi anni. Il progetto, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede il rafforzamento delle fondazioni attraverso nuovi pali e plinti integrativi, il consolidamento delle pile e delle spalle mediante incamiciature e nuovi elementi strutturali, oltre all’ampliamento dell’impalcato con l’inserimento di travi laterali. Sono previsti anche il rifacimento della pavimentazione e dei giunti di dilatazione, l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza e dei parapetti e il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque. L’intervento consentirà di ampliare la carreggiata e adeguare i marciapiedi, migliorando la sicurezza e la fruibilità del ponte per automobilisti, pedoni e ciclisti.