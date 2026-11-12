Carabinieri, incontri con la cittadinanza per prevenire truffe agli anziani

Nei giorni scorsi sono ripresi, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesena, gli incontri a favore della cittadinanza locale, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità.

I modus operandi più utilizzati dai truffatori

Rimane centrale la figura del Comandante di Stazione, grazie al quale si cerca di infondere un senso di rassicurazione sociale, atteso che le Stazioni Carabinieri vivono le comunità quotidianamente, al fianco di tutti i cittadini, rappresentando punti di riferimento presenti e affidabili.

Durante tali incontri vengono illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe: dal diffidare degli interlocutori telefonici, che si presentato solitamente in modo gentile ed elegante, alla necessità, quando si è soli in casa, di non aprire alle persone sconosciute (malintenzionati) ovvero di non assecondare in alcun modo le richieste, fatte da estranei, di poter visionare o controllare soldi e preziosi. Infatti i modus operandi più utilizzati dai truffatori – in cui vi è sempre la richiesta di consegnare o esibire denaro e preziosi – sono quelli in cui un interlocutore telefonico si spaccia per Avvocato o Maresciallo dei Carabinieri, informando la vittima che un congiunto è stato arrestato per un grave incidente stradale, ovvero coinvolto in un episodio delittuoso, e preannunciando l’arrivo di un loro rappresentante per riscuotere denaro e preziosi (necessari per pagare avvocati/risarcire la vittima) ovvero controllare denaro e preziosi (ritenuti proventi di gravi reati).