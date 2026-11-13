Ausl Romagna, campagna vaccinale contro l’influenza al via

La campagna vaccinale contro l’influenza stagionale è nel vivo e l’Ausl Romagna invita a non aspettare: il momento migliore per immunizzarsi è questo.

Il punto dei sanitari

Come spiegano gli operatori della Sanità Pubblica “la diffusione del virus non ha ancora subito un’accelerazione, lasciando il tempo necessario per coprirsi prima che i contagi aumentino. Rinviare non conviene: per ottenere la massima efficacia protettiva servono circa quattordici giorni dall’iniezione, mentre il picco epidemico è previsto più avanti. Di norma, i contagi iniziano a crescere tra fine novembre e dicembre, toccando l’apice nel periodo delle festività natalizie. Sottoporsi alla vaccinazione in questi giorni permette di farsi trovare pronti quando il virus circolerà maggiormente, proteggendo se stessi e le persone più fragili”.

La campagna vaccinale antinfluenzale, avviata il 12 ottobre, prosegue dunque con l’invito a cogliere l’opportunità della vaccinazione senza ulteriori attese. Al 9 novembre sono state complessivamente 135.506 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate nel territorio romagnolo in linea con il dato dello stesso periodo del 2025. L’obiettivo, ancora lontano da raggiungere, è quello di vaccinare almeno due persone anziane su tre e le persone con una o più malattie croniche.

La vaccinazione antinfluenzale ha come obiettivo principale ridurre il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, limitando così le ospedalizzazioni e la mortalità associate all’influenza. Una protezione particolarmente importante per le persone anziane, per le persone con patologie croniche e per chi convive con persone anziane o in condizioni di fragilità. La vaccinazione è inoltre fondamentale per tutelare le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, gli operatori sanitari e le persone che svolgono attività nell’ambito dei servizi pubblici di prioritario interesse collettivo.