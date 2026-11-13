Cesena, sciopero studentesco il 20 novembre

Cesena, studenti e universitari annunciano lo sciopero del 20 novembre

Studenti e universitari tornano a mobilitarsi a Cesena contro guerra, riarmo europeo, ipotesi di leva militare, carovita e tagli all’istruzione. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 novembre, giornata di sciopero internazionale studentesco e universitario che, secondo gli organizzatori, attraverserà alcuni luoghi simbolo della città. Prima, il 16 novembre, è in programma un’assemblea nella sala privata al piano terra del Cinema Eliseo. Il percorso indicato dal movimento proseguirà poi il 12 dicembre con una manifestazione nazionale a Roma.

Il richiamo allo sciopero del 30 ottobre

Nel documento diffuso dagli organizzatori, la mobilitazione del 30 ottobre viene descritta come un passaggio rilevante: a Cesena, affermano, centinaia di studenti, universitari e lavoratori sarebbero scesi in piazza per protestare contro guerra, riarmo e aumento del costo della vita.

Da quell’esperienza parte il nuovo appello. Al centro della protesta vengono indicati i tagli destinati all’istruzione, la militarizzazione, le chiusure e i licenziamenti. Le richieste avanzate riguardano salari considerati dignitosi, maggiori investimenti per scuola e sanità e politiche capaci di offrire prospettive diverse alle nuove generazioni.

Le borse di studio Er.Go al centro delle rivendicazioni

Uno dei temi evidenziati riguarda le borse di studio di Er.Go, l’ente regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna. Gli studenti sostengono che alcune borse promesse non siano ancora state erogate e definiscono la situazione incompatibile con il diritto allo studio di molti universitari del territorio.

Nel testo, la richiesta è netta: l’erogazione delle somme dovrebbe raggiungere immediatamente tutti gli studenti che ne hanno diritto. Per gli organizzatori, il ritardo rischia di rendere più difficile la permanenza all’università di chi dipende dal sostegno economico per affrontare tasse, affitti e spese quotidiane.

L’appello ai sindacati e alle realtà del territorio

Il 20 novembre, annunciano i promotori, il corteo o le iniziative previste toccheranno luoghi simbolici di Cesena, con l’obiettivo di richiamare le lotte per la libertà del passato e collegarle alle rivendicazioni attuali. L’invito è rivolto alle associazioni, ai collettivi e alle altre realtà del territorio affinché partecipino e prendano parola.

L’appello viene esteso anche a Cgil e Usb. Gli organizzatori chiedono ai due sindacati di mobilitare i propri iscritti nella giornata di sciopero generale, nella convinzione che le rivendicazioni studentesche e quelle del lavoro debbano procedere insieme.

Il riferimento al Maggio francese

Nel manifesto compare anche un richiamo al maggio 1968 in Francia, indicato come esempio della forza acquisita dalle proteste studentesche quando furono affiancate dalla mobilitazione dei lavoratori. Una lettura storica che gli studenti usano per sostenere la necessità di un fronte comune contro le politiche del governo Meloni.

La piattaforma della mobilitazione riunisce così questioni internazionali e locali: dalla critica alla guerra e al riarmo europeo fino al finanziamento di scuola, sanità e diritto allo studio. Lo slogan scelto per la giornata del 20 novembre è: “Contro guerra, riarmo e leva militare. Facciamo rumore”.