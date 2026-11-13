Cesenatico, maltempo. Porte vinciane chiuse fino a sabato

Scattato il protocollo di sicurezza in piena notte

A causa del perdurare del maltempo le porte vinciane sono state chiuse in emergenza nella notte tra giovedì e venerdì. Lo sbarramento a difesa del centro storico sarà attivo fino alle ore 17 di sabato 14 novembre. Se le condizioni meteo marine miglioreranno, l’apertura delle porte vinciane potrebbe essere anticipata.

L’allerta

Nelle ultime ore è stata diramata un’allerta meteo gialla (contenuto a questo link) per venti di forti (Burrasca) e per lo stato del mare. Per sicurezza quindi è scattato il protocollo di chiusura delle porte che impedisce alle attività del centro storico di assistere alla potenziale esondazione del porto canale con tutto ciò che ne consegue.