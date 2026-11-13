“Poverini!”, sabato 14 a Villa Torlonia lo spettacolo di Arcodia e Mecozzi

“Poverini! La classe dirigente del 2050” porta a San Mauro Pascoli le ansie del presente

Sabato 14 novembre, a Villa Torlonia Teatro, Alessandro Arcodia e Cristiana Mecozzi mettono in scena una commedia sul rapporto tra genitori e figli, scuola e tecnologia. Con la voce di Paolo Pagliaro e la regia di Riccardo Marchesini, lo spettacolo immagina una generazione chiamata a diventare adulta in un mondo senza punti di riferimento.

La storia attraversa la crescita di un bambino circondato da adulti che provano a pianificargli ogni giornata e a documentarne la vita sui social. In famiglia, Laura e Giacomo organizzano attività e condividono esperienze; a scuola, gli insegnanti Mara e Sergio si misurano con acronimi, certificazioni e denunce, dentro un sistema educativo sempre più complesso.

Da queste situazioni quotidiane nasce il ritratto ironico di una società in cui gli adulti sembrano aver smarrito il proprio ruolo. La commedia guarda alle responsabilità di chi accompagna i più giovani, tra iperprotezione, tecnologie e difficoltà della scuola.

L’appuntamento è alle 21 al Villa Torlonia Teatro, in via Due Martiri 2, a San Mauro Pascoli. I biglietti costano 18 euro (intero) e 15 euro (ridotto); prevendita su LiveTicket. Per informazioni: 370 3685093, spettatore@sillaba.org. La stagione 2026/27 è curata da Sillaba Teatro | Parola in co-progettazione con il Comune di San Mauro Pascoli.