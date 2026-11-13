Dal rap alla poesia passando per nuvole a forma di ippopotamo: c’è Valerio Grutt a Sa dit?

E’ on line la puntata integrale con ospite Valerio Grutt.

“Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: ce ne siamo fatte tante, più di quelle previste. E a volte, proprio quelle, sono le migliori.

La parola, la performance, i libri, le esibizioni sul palco e le domande para esistenziali che abbiamo posto.

Volevamo uscirne con qualche certezza in più: Giulia crede a tutto (o quasi).