Living Podcast

Dal rap alla poesia passando per nuvole a forma di ippopotamo: c’è Valerio Grutt a Sa dit?

Giulia Zannetti13 Novembre 2026
Valerio Grutt

E’ on line la puntata integrale con ospite Valerio Grutt.

“Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: ce ne siamo fatte tante, più di quelle previste. E a volte, proprio quelle, sono le migliori.

La parola, la performance, i libri, le esibizioni sul palco e le domande para esistenziali che abbiamo posto.

Volevamo uscirne con qualche certezza in più: Giulia crede a tutto (o quasi).

La differenza tra solitudine e malinconia, gli studi sulla morte, una cena in osteria per finire a pasta e burro e molto altro…

“Sa dit?” puoi ascoltarlo gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

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