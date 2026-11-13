Il borino torna a farsi sentire: aria fredda in discesa sull’Europa centrale

L’aria fredda preme sulle Alpi, cosa ci dice Pierluigi Randi

Una massa d’aria fredda scende attraverso il centro Europa e raggiunge l’arco alpino settentrionale. Qui la pressione aumenta: l’aria fredda, più densa, si accumula e le isobare si infittiscono.

La barriera delle Alpi è difficile da superare. La massa d’aria tende così ad aggirarla, incanalandosi a ovest attraverso la Valle del Rodano e a est dal Golfo di Trieste. La pressione comincia a salire anche oltre l’Adriatico, segnale che il flusso freddo sta aprendosi un varco.

Due minimi al suolo e venti in rinforzo

Il passaggio attorno alle montagne favorisce la formazione di due minimi barici di origine orografica: il primo sottovento alle Alpi, sul Golfo di Genova; il secondo sottovento all’Appennino, davanti a Rimini.

Con il gradiente barico in aumento, anche i venti rinforzeranno. E mentre la struttura ciclonica si sposterà verso sud-est, potrebbe tornare a farsi sentire il nostro amato «borino da passeggio»: probabilmente sul mare, ma con una possibile sferzata anche sul settore orientale della regione tra il pomeriggio e la sera.

Domani un po’ più freddo, ma per poco

Domani le temperature si faranno sentire un po’ più basse. Nulla di particolarmente intenso, e soprattutto una parentesi breve: il freddo durerà poco.