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Il borino torna a farsi sentire: aria fredda in discesa sull’Europa centrale

Redazione13 Novembre 2026
clima metà novembre 2026

L’aria fredda preme sulle Alpi, cosa ci dice Pierluigi Randi

Una massa d’aria fredda scende attraverso il centro Europa e raggiunge l’arco alpino settentrionale. Qui la pressione aumenta: l’aria fredda, più densa, si accumula e le isobare si infittiscono.

pierluigi randi climaLa barriera delle Alpi è difficile da superare. La massa d’aria tende così ad aggirarla, incanalandosi a ovest attraverso la Valle del Rodano e a est dal Golfo di Trieste. La pressione comincia a salire anche oltre l’Adriatico, segnale che il flusso freddo sta aprendosi un varco.

Due minimi al suolo e venti in rinforzo

Il passaggio attorno alle montagne favorisce la formazione di due minimi barici di origine orografica: il primo sottovento alle Alpi, sul Golfo di Genova; il secondo sottovento all’Appennino, davanti a Rimini.

Con il gradiente barico in aumento, anche i venti rinforzeranno. E mentre la struttura ciclonica si sposterà verso sud-est, potrebbe tornare a farsi sentire il nostro amato «borino da passeggio»: probabilmente sul mare, ma con una possibile sferzata anche sul settore orientale della regione tra il pomeriggio e la sera.

Domani un po’ più freddo, ma per poco

Domani le temperature si faranno sentire un po’ più basse. Nulla di particolarmente intenso, e soprattutto una parentesi breve: il freddo durerà poco.

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