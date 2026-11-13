Start Romagna Cup 2027 a Cesenatico: date e programma

A Cesenatico torna la Start Romagna Cup: una settimana di tennis dal 25 gennaio

La Start Romagna Cup torna a Cesenatico dal 25 al 31 gennaio 2027. La seconda edizione del torneo ATP Challenger 50, intitolata “2° Trofeo Città di Cesenatico”, si giocherà al Circolo Tennis “A. Godio” di via Magellano, che per una settimana ospiterà incontri di alto livello.

La conferma arriva dopo il buon riscontro della prima edizione, nel 2025, seguita da un pubblico numeroso in tutte le giornate. La partecipazione della città e del territorio ha contribuito a riportare il torneo in calendario. Alla direzione ci sarà ancora Carlos Bernardes, storico giudice di sedia brasiliano, oggi in pensione ma tuttora attivo nel circuito.

Comune e organizzatori puntano sulla continuità

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Gaia Morara hanno ringraziato Paolo Caponigri e Start Romagna per il lavoro che ha permesso di confermare l’appuntamento, oltre alla Regione Emilia-Romagna e all’assessora Roberta Frisoni per il sostegno.

Secondo gli amministratori, l’affluenza dello scorso anno ha mostrato quanto il torneo sia stato accolto dalla comunità. L’auspicio è che la seconda edizione consolidi l’iniziativa e apra la strada a una nuova tradizione tennistica per Cesenatico.

Start Romagna: sport e promozione del territorio

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ha definito naturale proseguire il sostegno alla manifestazione dopo il successo del debutto. La settimana di gare, ha osservato, offre al pubblico l’occasione di seguire il tennis e rappresenta una vetrina per il territorio.

Per l’azienda di trasporto pubblico, la presenza al torneo è anche un modo per incontrare la comunità in un contesto di socialità e promuovere la mobilità collettiva. Corsini ha inoltre sottolineato le possibili ricadute degli eventi sportivi sul tessuto economico e sociale locale.