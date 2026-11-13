Caregiver, appello ai Comuni: “Ascoltateci, non possiamo più tacere”

Un appello alle istituzioni locali affinché si facciano portavoce delle richieste delle famiglie che assistono quotidianamente persone con disabilità o non autosufficienti. È quello lanciato dalla Rete Caregiver e Disabilità Italia, che ha inviato una lettera al Comune di Cesenatico e di tutta l’Emilia-Romagna per chiedere un sostegno concreto nella battaglia per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari.

La comunicazione è stata indirizzata, in modo massivo, a tutti i 300 Comuni della regione, alle Unioni dei Comuni e alle Ausl. La Rete ha suddiviso il lavoro tra i propri referenti e componenti territoriali, con l’obiettivo di raggiungere le istituzioni e portare le richieste dei caregiver nelle sedi amministrative e politiche.

La contestazione al Ddl Locatelli

Al centro dell’appello c’è il disegno di legge sul riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari, contestato dalla Rete per i criteri previsti e per le modalità con cui è stato portato avanti.

La protesta fa seguito alla manifestazione nazionale del 28 ottobre a Roma e all’iniziativa organizzata nello stesso giorno a Pavullo nel Frignano. Mobilitazioni nate dopo l’approvazione del testo da parte del Parlamento, il 13 ottobre, senza che venissero accolti gli emendamenti presentati.

Secondo la Rete, il provvedimento non riconosce adeguatamente il ruolo e il carico assistenziale dei caregiver, ma rischia di trasformarsi soprattutto in una misura di sostegno al reddito. Una delle principali critiche riguarda proprio i criteri di accesso: infatti “il parametro centrale dovrebbe essere il carico di cura, non l’Isee o il reddito familiare”.

“Il criterio deve essere il carico di cura”

Nella lettera, si evidenziano le principali criticità del testo, a partire dall’assenza di tutele che possano alleggerire concretamente il peso dell’assistenza quotidiana sulle famiglie.

Tra le richieste avanzate ci sono servizi di sollievo, contributi figurativi e una rete di servizi in grado di sostenere chi si prende cura di un familiare. La Rete chiede inoltre un censimento reale dei caregiver, prima di definire le risorse economiche da destinare alla misura.

Un altro punto contestato riguarda il requisito della convivenza. Infatti i criteri previsti rischiano di escludere persone che assistono quotidianamente un familiare, ma che per ragioni anagrafiche o abitative non risultano conviventi, pur vivendo magari nello stesso stabile.

“Ci saranno caregiver di serie A, B e C”, si legge nella lettera, sottolineando come situazioni e carichi assistenziali siano differenti e non possano essere valutati attraverso criteri troppo rigidi.

La Rete Caregiver e Disabilità Italia richiama anche la condizione delle donne, che rappresenterebbero circa l’80% dei caregiver familiari, e la necessità di riconoscere il valore sociale ed economico di un’attività che oggi grava in larga parte sulle famiglie.