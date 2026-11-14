Vele al Terzo, a Cesenatico si tramanda l’arte di cucire le vele

A Cesenatico la tradizione della marineria passa anche attraverso ago, filo e tanta pazienza. Le donne e socie dell’associazione Vele al Terzo Cesenatico sono impegnate da circa due mesi in un percorso per imparare l’antica arte di cucire e riparare le vele al terzo, patrimonio della storia marinara locale.

A trasmettere loro le tecniche e i segreti di questo mestiere è la signora Bertina, storica sarta di Cesenatico che, a 87 anni, ha scelto di condividere la propria esperienza e i ricordi di un lavoro artigianale che rischia di andare perduto.

Realizzato il primo prototipo di vela al terzo

Il percorso ha già portato a un primo risultato concreto: le partecipanti sono riuscite a realizzare un prototipo di vela al terzo, rispettandone tutte le proporzioni calcolate.

Un lavoro che richiede precisione, conoscenza dei materiali e manualità, ma anche la capacità di recuperare tecniche tramandate nel tempo. Un’attività che non si limita quindi alla pratica del cucito, ma contribuisce alla conservazione di un elemento distintivo della tradizione marinara di Cesenatico.

Il sapere della marineria passa di mano in mano

Al progetto hanno collaborato anche alcune persone che custodiscono competenze specifiche legate alla navigazione tradizionale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Amerigo Pagliarani per le conoscenze sull’armatura della vela, a Lino Menghi per aver illustrato la tradizionale tecnica di colorazione, che rappresenterà il prossimo passaggio del lavoro, e a Federico Ricci per aver messo a disposizione la macchina da cucire.

L’iniziativa dell’associazione Vele al Terzo Cesenatico rappresenta un’occasione per mantenere viva la memoria della marineria locale e trasmettere alle nuove generazioni un sapere fatto di gesti, esperienza e conoscenze artigianali.

Perché dietro ogni vela non ci sono soltanto tessuti e cuciture, ma una storia che continua a vivere grazie a chi sceglie di impararla e tramandarla.