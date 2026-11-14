Hera, venerdì 20 novembre possibili disservizi per sciopero

Possibili disagi venerdì 20 novembre per i servizi gestiti dal Gruppo Hera a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata da un’organizzazione sindacale confederale e da alcune sigle sindacali di base.
La mobilitazione potrebbe avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività della multiutility, compresi i servizi agli utenti e gli sportelli commerciali.
Garantiti i servizi minimi
Hera comunica che saranno comunque assicurate le prestazioni minime previste dalla legge, oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24.
Al termine dello sciopero, le attività riprenderanno la normale operatività.
Come contattare Hera durante lo sciopero
Per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno utilizzare i canali digitali e telefonici messi a disposizione dalla multiutility.
In particolare, sarà possibile accedere allo sportello online Hera OnLine oppure utilizzare l’app My Hera.
Restano inoltre disponibili i numeri verdi gratuiti, sia da telefono fisso sia da cellulare:
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800.999.500 per i clienti domestici;
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800.999.700 per i clienti business.
La multiutility invita quindi gli utenti a utilizzare i canali alternativi per le operazioni che non richiedono necessariamente la presenza agli sportelli.