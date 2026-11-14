Arriva il Calendario dell’Oasi Desirée 2027: un aiuto concreto per gli animali

Un calendario speciale, con protagonisti animali spesso lontani dai riflettori, ma tutti da conoscere. È arrivato il Calendario dell’Oasi Desirée 2027, un’iniziativa che unisce un’idea regalo per Natale alla possibilità di sostenere concretamente le attività dell’oasi che si occupa del recupero e della cura degli animali.

A presentare la nuova edizione sono Masha, Mike e Amelia, che invitano a prenotare una copia del calendario, nel quale non ci saranno soltanto cani e gatti, ma anche maiali, oche, asini, pecore e tanti altri ospiti della struttura.

Il calendario per sostenere gli animali dell’Oasi Desirée

I protagonisti delle fotografie accompagneranno i lettori per tutto il 2027 con i loro volti buffi, dolci e curiosi. Ma il calendario rappresenta soprattutto una risorsa importante per garantire continuità al lavoro dell’Oasi Desirée.

Il ricavato delle vendite contribuirà a sostenere le spese per il cibo, le cure veterinarie, la realizzazione e il mantenimento di rifugi sicuri e il benessere quotidiano degli animali recuperati.

Ogni copia acquistata diventa quindi un aiuto concreto per permettere alla struttura di proseguire la propria attività.

Come prenotare il Calendario dell’Oasi 2027

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il calendario può diventare anche un regalo diverso dal solito, capace di unire un pensiero per chi lo riceve a un gesto di solidarietà verso gli animali.

Il costo è di 13 euro. Per prenotare una copia è possibile contattare l’Oasi Desirée telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 335 5475144.