Scuola, ritirati i tagli agli organici di docenti e ATA

Il Governo ritira i tagli agli organici della scuola: la CISL Romagna rivendica il peso della mobilitazione

Il Governo ha ritirato i tagli agli organici di docenti e personale ATA previsti dalla legge di bilancio. La CISL Scuola Romagna accoglie la decisione come un risultato importante, maturato dopo il confronto con le organizzazioni sindacali e settimane di mobilitazione, culminate nel sit-in nazionale dell’11 novembre.

Il piano avrebbe comportato la riduzione di 6.974 posti a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Secondo il sindacato, il taglio avrebbe inciso soprattutto sulle aree interne e sui territori più fragili, dove le scuole affrontano già problemi legati alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e all’inclusione.

Gaudioso: «Dietro i numeri ci sono scuole e comunità»

«Non si possono affrontare le trasformazioni demografiche del Paese scaricandone il peso sulle scuole e sul personale», dichiara Alessio Gaudioso, segretario generale della CISL Scuola Romagna. Una riduzione degli organici, sostiene, avrebbe potuto compromettere la qualità dell’offerta formativa e la capacità degli istituti di svolgere il proprio ruolo educativo e sociale.

La decisione è arrivata nel corso del confronto tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi. La CISL attribuisce il passo indietro anche alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e all’azione delle strutture territoriali, che hanno sostenuto la richiesta di cancellare i tagli sia per i docenti sia per il personale ATA.

Il sindacato chiede nuovi investimenti

Per la CISL Scuola Romagna, il ritiro dei tagli dovrebbe aprire una nuova fase di investimenti nella scuola pubblica. Il sindacato indica tra le priorità organici adeguati, stabilità, risorse e maggiore riconoscimento per il lavoro del personale.