Regione, giornata della colletta alimentare: “lavoriamo per rafforzare le reti di solidarietà”

Spesa solidale oggi in tutta Italia, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Oltre un migliaio i supermercati in Regione
Giunta alla 30esima edizione, l’iniziativa permette di acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner del territorio convenzionate con le sedi regionali del Banco Alimentare.
Sono oltre un migliaio i supermercati aderenti in Emilia-Romagna e quanto raccolto giungerà, tramite mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto, unità di strada e altre realtà, a circa 130mila persone in condizioni di bisogno.
La Regione Emilia-Romagna è al fianco dell’organizzazione, nata a Imola (Bo) nel 1991, fin dal 2009.
Tra il 2020 e il 2026 ha finanziato quattro bandi per le realtà impegnate nel recupero alimentare, con un investimento complessivo di 3 milioni e 930mila euro. Per l’ultimo bando, le risorse sono state aumentate: da un milione a 1 milione e 730mila euro, il più alto stanziamento mai destinato a questa misura.
Solo alla Fondazione Banco Alimentare, dal 2019 a oggi, sono arrivati tramite bandi contributi per oltre 470mila euro.
Le dichiarazioni di Elena Mazzoni
Oggi l’assessora regionale al Contrasto alla povertà e alla Legalità, Elena Mazzoni, si è recata a Reggio Emilia per sostenere l’iniziativa del Banco e partecipare alla spesa solidale in uno dei supermercati aderenti.
“Bollette alle stelle, affitti sempre più pesanti, lavoro incerto: in questi anni la povertà è cresciuta e oggi bussa a più porte. Non riguarda più solo chi vive ai margini- afferma Mazzoni-, ma investe famiglie che diventano fragili, anziani con pensioni che non bastano, giovani e lavoratori con contratti troppo precari. La Colletta promossa dal Banco Alimentare è un’azione virtuosa di solidarietà e sostegno concreto. Ma il contrasto alla povertà deve passare da scelte politiche precise: lavoro stabile e dignitoso, sostegno all’abitare, misure contro il caro bollette, servizi sociali e di prossimità forti e presenti sui territori. Come Regione continueremo a investire in questa direzione, e nel sostegno al lavoro di realtà come il Banco Alimentare, che rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità”.