Regione, giornata della colletta alimentare: “lavoriamo per rafforzare le reti di solidarietà”

La Regione Emilia-Romagna è al fianco dell’organizzazione, nata a Imola (Bo) nel 1991, fin dal 2009. Tra il 2020 e il 2026 ha finanziato quattro bandi per le realtà impegnate nel recupero alimentare , con un investimento complessivo di 3 milioni e 930mila euro . Per l’ultimo bando, le risorse sono state aumentate: da un milione a 1 milione e 730mila euro, il più alto stanziamento mai destinato a questa misura. Solo alla Fondazione Banco Alimentare , dal 2019 a oggi, sono arrivati tramite bandi contributi per oltre 470mila euro.

Sono oltre un migliaio i supermercati aderenti in Emilia-Romagna e quanto raccolto giungerà, tramite mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto, unità di strada e altre realtà, a circa 130mila persone in condizioni di bisogno.

Le dichiarazioni di Elena Mazzoni

Oggi l’assessora regionale al Contrasto alla povertà e alla Legalità, Elena Mazzoni, si è recata a Reggio Emilia per sostenere l’iniziativa del Banco e partecipare alla spesa solidale in uno dei supermercati aderenti.

“Bollette alle stelle, affitti sempre più pesanti, lavoro incerto: in questi anni la povertà è cresciuta e oggi bussa a più porte. Non riguarda più solo chi vive ai margini- afferma Mazzoni-, ma investe famiglie che diventano fragili, anziani con pensioni che non bastano, giovani e lavoratori con contratti troppo precari. La Colletta promossa dal Banco Alimentare è un’azione virtuosa di solidarietà e sostegno concreto. Ma il contrasto alla povertà deve passare da scelte politiche precise: lavoro stabile e dignitoso, sostegno all’abitare, misure contro il caro bollette, servizi sociali e di prossimità forti e presenti sui territori. Come Regione continueremo a investire in questa direzione, e nel sostegno al lavoro di realtà come il Banco Alimentare, che rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità”.