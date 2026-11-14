Buche e avvallamenti sulla strada per il Cau: un percorso a ostacoli per i pazienti

Le segnalazioni arrivano da alcuni cittadini che si sono recati al Cau di Cesenatico. A finire nel mirino è la strada che da via Saffi conduce al Centro di assistenza e urgenza, dove sono in corso anche i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità.

Il problema riguarda le condizioni del fondo stradale, caratterizzato da buche, avvallamenti e tratti sconnessi che rendono il percorso tutt’altro che agevole. Una situazione che si nota percorrendo la strada in auto, ma che può diventare ancora più problematica per chi deve raggiungere la struttura sanitaria in ambulanza.

Un disagio che riguarda soprattutto chi ha bisogno di cure. Al Cau, infatti, si rivolgono persone che hanno problemi di salute e che spesso non si trovano nelle condizioni migliori per affrontare un tragitto accidentato. Buche e dislivelli possono trasformare anche un breve spostamento in un viaggio poco confortevole.

La questione, segnalata da alcuni utenti, riporta l’attenzione sulla necessità di garantire un accesso adeguato a un presidio sanitario che rappresenta un punto di riferimento per il territorio, tanto più mentre nell’area sono in corso i lavori per la nuova Casa della Comunità.