Malore al concerto di Elisa, muore una fan di 55 anni

Tragedia all’Estragon di Bologna nella serata di sabato 14 novembre, dove una donna di 55 anni ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco poco prima dell’inizio del concerto di Elisa. Monica, bolognese e grande fan della cantante, si trovava tra il pubblico nelle prime file, in attesa di assistere allo spettacolo organizzato per i membri del fan club dell’artista.

La donna era arrivata nel pomeriggio per assicurarsi un posto vicino al palco. Intorno alle 21, quando l’inizio del concerto era ormai imminente, è stata colta da un malore. Le persone che si trovavano accanto a lei hanno immediatamente chiesto aiuto.

I sanitari presenti all’Estragon sono intervenuti tempestivamente, trasportandola in barella all’esterno del locale. Successivamente Monica è stata caricata su un’ambulanza e accompagnata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nonostante i tentativi di rianimazione e la rapidità dei soccorsi, le sue condizioni erano troppo gravi e la donna è morta poco dopo.

Monica era sposata con un uomo originario di Cesena.

Elisa annulla il concerto e sale sul palco in lacrime

La notizia della tragedia è stata comunicata a Elisa, che ha deciso di non tenere il concerto. La cantante è salita comunque sul palco, visibilmente commossa, insieme a Lele Roveri, gestore dell’Estragon, per spiegare ai presenti quanto accaduto.

“Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta. Eravamo qui per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in maniera costruttiva. Questo ci ricorda di quanto tutto sia prezioso”, avrebbe detto l’artista davanti al pubblico, che ha accolto le sue parole con un lungo applauso.

Il messaggio di cordoglio sui social

In seguito Elisa ha voluto dedicare un pensiero a Monica e ai suoi familiari anche attraverso i propri canali social.

“I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fans per quello che abbiamo vissuto oggi”.

Una serata che avrebbe dovuto essere dedicata alla musica e all’incontro tra l’artista e i suoi fan si è trasformata in una tragedia.