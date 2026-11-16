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Brandina, il 21 novembre torna Happy Brandina to You con sconti fino al 50%

Redazione16 Novembre 2026

Dodici ore di shopping nelle botteghe della Riviera con sconti del 50%, regali a sorpresa e una promozione online fino all’8 dicembre.

Sabato 21 novembre 2026 torna “Happy Brandina to You”, l’iniziativa con cui Brandina festeggia i propri clienti proponendo una giornata di shopping con prezzi speciali nelle sue botteghe della Riviera romagnola.

Per l’occasione, i punti vendita di Cattolica, Riccione, Rimini e Cesenatico applicheranno uno sconto del 50% sui prodotti Brandina. Le attività resteranno aperte in via straordinaria dalle 8 alle 20, con orario continuato, per dodici ore dedicate agli acquisti.

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Sconti del 50% nelle botteghe della Riviera

L’iniziativa coinvolgerà anche la bottega di Cesenatico, insieme a quelle di Riccione, Rimini e Cattolica. Sarà possibile scegliere tra borse e accessori del marchio, conosciuto per aver trasformato il tessuto dei tradizionali lettini da spiaggia in prodotti dal design originale, diventati negli anni un simbolo dello stile e dell’identità romagnola.

La giornata riserverà anche una sorpresa ai più mattinieri: il primo cliente a entrare in ciascuna bottega riceverà un regalo speciale Brandina.

L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione per anticipare gli acquisti dei regali di Natale, approfittando della promozione dedicata.

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Happy Brandina to You anche online

La festa non si fermerà ai negozi fisici. Dal 21 novembre all’8 dicembre 2026, anche l’e-commerce ufficiale del marchio, www.brandinatheoriginal.it, proporrà una promozione con sconto del 30% sugli acquisti online.

Con Happy Brandina to You, il marchio rinnova così l’appuntamento con i propri clienti, portando anche nel periodo che precede il Natale un po’ dello stile e dei colori della Riviera.

Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale Brandina e sui canali social Facebook e Instagram del marchio.

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