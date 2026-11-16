Brandina, il 21 novembre torna Happy Brandina to You con sconti fino al 50%

Dodici ore di shopping nelle botteghe della Riviera con sconti del 50%, regali a sorpresa e una promozione online fino all’8 dicembre.
Sabato 21 novembre 2026 torna “Happy Brandina to You”, l’iniziativa con cui Brandina festeggia i propri clienti proponendo una giornata di shopping con prezzi speciali nelle sue botteghe della Riviera romagnola.
Per l’occasione, i punti vendita di Cattolica, Riccione, Rimini e Cesenatico applicheranno uno sconto del 50% sui prodotti Brandina. Le attività resteranno aperte in via straordinaria dalle 8 alle 20, con orario continuato, per dodici ore dedicate agli acquisti.
Sconti del 50% nelle botteghe della Riviera
L’iniziativa coinvolgerà anche la bottega di Cesenatico, insieme a quelle di Riccione, Rimini e Cattolica. Sarà possibile scegliere tra borse e accessori del marchio, conosciuto per aver trasformato il tessuto dei tradizionali lettini da spiaggia in prodotti dal design originale, diventati negli anni un simbolo dello stile e dell’identità romagnola.
La giornata riserverà anche una sorpresa ai più mattinieri: il primo cliente a entrare in ciascuna bottega riceverà un regalo speciale Brandina.
L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione per anticipare gli acquisti dei regali di Natale, approfittando della promozione dedicata.
Happy Brandina to You anche online
La festa non si fermerà ai negozi fisici. Dal 21 novembre all’8 dicembre 2026, anche l’e-commerce ufficiale del marchio, www.brandinatheoriginal.it, proporrà una promozione con sconto del 30% sugli acquisti online.
Con Happy Brandina to You, il marchio rinnova così l’appuntamento con i propri clienti, portando anche nel periodo che precede il Natale un po’ dello stile e dei colori della Riviera.
Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale Brandina e sui canali social Facebook e Instagram del marchio.