Brandina, il 21 novembre torna Happy Brandina to You con sconti fino al 50%

Sconti del 50% nelle botteghe della Riviera

L’iniziativa coinvolgerà anche la bottega di Cesenatico, insieme a quelle di Riccione, Rimini e Cattolica. Sarà possibile scegliere tra borse e accessori del marchio, conosciuto per aver trasformato il tessuto dei tradizionali lettini da spiaggia in prodotti dal design originale, diventati negli anni un simbolo dello stile e dell’identità romagnola.

La giornata riserverà anche una sorpresa ai più mattinieri: il primo cliente a entrare in ciascuna bottega riceverà un regalo speciale Brandina.

L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione per anticipare gli acquisti dei regali di Natale, approfittando della promozione dedicata.