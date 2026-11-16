Danneggia attrezzature al Bufalini: arrestato 36enne

Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove un uomo di 36 anni, straniero e residente in provincia di Forlì-Cesena, ha dato in escandescenza arrivando a danneggiare un’apparecchiatura elettromedicale e a opporsi all’intervento della Polizia. Per lui è scattato l’arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’aggressione al Pronto Soccorso

L’episodio si è verificato mentre una pattuglia della Sezione Speciale di Cesena si trovava all’ospedale Bufalini per raccogliere le dichiarazioni di una persona coinvolta in un incidente stradale avvenuto poco prima.

In quell’occasione, gli agenti sono stati contattati dal personale del Posto di Polizia dell’ospedale, che aveva segnalato la presenza di un uomo particolarmente agitato all’interno del Pronto Soccorso. Il 36enne, che rifiutava di sottoporsi agli accertamenti medici, era visibilmente sotto l’effetto di bevande alcoliche.

Sul posto è intervenuto anche un equipaggio delle Volanti del Commissariato di Cesena. Nonostante i tentativi di riportare la situazione alla calma, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio e aggressivo, fino ad afferrare un’apparecchiatura elettromedicale e a scagliarla a terra.

Arrestato dalla Polizia

Per evitare che il comportamento violento potesse compromettere ulteriormente le attività sanitarie del Pronto Soccorso, i poliziotti sono intervenuti immobilizzando il 36enne e accompagnandolo negli uffici del Commissariato di Cesena.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni destinati al servizio sanitario. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

La direttissima, celebrata il giorno successivo, ha portato alla convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria. Il 36enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari, dove si trovava già in esecuzione di un precedente provvedimento.