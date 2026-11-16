Rubata la toga e il ricordo del cagnolino: l’appello a Gatteo Mare

Rubata una toga nella notte

Un furto doppiamente ignobile. La notte scorsa in un’abitazione di viale Gramsci a Gatteo Mare dei ladri sono entrati in un auto parcheggiata all’interno del giardino e hanno asportato oggetti che non sono rivendibili sul mercato ma che per i proprietari hanno un fortissimo legame affettivo. Si tratta di una toga nera con cordoni color oro da avvocato, posta all’interno del porta toga Aiga e della borsa marrone con tracolla in tessuto che accompagnava il proprio cagnolino, suo ultimo ricordo tangibile dato che purtroppo è mancato nei mesi scorsi.

L’appello per il maltolto

Ora, è lecito pensare che un ladruncolo poco possa farsene di questa refurtiva e che non sia neppure particolarmente vendibile per ricavarne denaro. L’appello dei proprietari quindi è quello di poter riavere la toga e la borsa del cagnolino; si chiede anche alla cittadinanza di aguzzare la vista. Nel caso qualcuno noti materiali così tipici e che non si vedono tutti i giorni può contattare la redazione@livingcesenatico per essere messo in contatto con i legittimi proprietari.