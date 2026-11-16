I giardini alla francese, da Versailles all’Europa: a Cesenatico una conferenza con Corrado Iotti

Il giardino come opera d’arte, ma anche come dichiarazione di potere. È questo il filo conduttore della conferenza “Il giardino alla francese, da Versailles all’Europa”, in programma il 19 novembre alle 16 al Museo della Marineria di Cesenatico. A guidare l’incontro sarà il professor architetto Corrado Iotti, nell’ambito del consueto appuntamento dell’Università per gli Adulti dedicato alla storia dei giardini.

Dalla geometria alla scena di corte

Nato nella cultura barocca delle grandi corti francesi, il giardino alla francese riprende e sviluppa la tradizione rinascimentale italiana, trasformandola in un modello destinato a influenzare le regge europee. Simmetrie, geometrie rigorose e prospettive ampie ne definiscono l’impianto: viali, parterre, fontane e giochi d’acqua organizzano la natura in scenari monumentali.

In questa concezione, il paesaggio non è soltanto uno spazio ornamentale. La sua forma ordinata esprime il dominio dell’uomo sulla natura e, insieme, la forza del sovrano. I giardini diventano anche il palcoscenico della vita di corte, ospitando feste, spettacoli, musica e celebrazioni in cui architettura, arte e ambiente concorrono a esibire prestigio e magnificenza.

Da Versailles alle corti europee

Il percorso della conferenza toccherà luoghi simbolo come Versailles e Vaux-le-Vicomte, per raccontare la diffusione del modello francese e la sua influenza sull’architettura del paesaggio in Europa. Un’occasione per osservare i giardini storici non solo come luoghi di bellezza, ma come espressioni culturali e politiche del loro tempo.

Chi è Corrado Iotti

Laureato in architettura allo IUAV di Venezia nel 1984, Iotti è stato docente nei licei e ha insegnato storia dell’architettura nel biennio post-diploma per geometri a Reggio Emilia. Architetto e insegnante di storia dell’arte, ha tenuto corsi e conferenze di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica per Comuni e associazioni della provincia reggiana. Ha collaborato con le case editrici Loescher e Bruno Mondadori nell’editoria scolastica ed è coautore, con Giancarlo Grassi, del volume La Basilica di San Prospero a Reggio Emilia. Mille anni di storia, arte e devozione, pubblicato da Diabasis.

La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico. Collaborano Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC e Romagna Banca.