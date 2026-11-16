Negozi chiusi nel Cesenate, Confcommercio consegna le chiavi ai sindaci

Allarme desertificazione nel Cesenate: persi 616 negozi in tredici anni. Confcommercio chiede un “piano Marshall”

CESENA – Una serranda che si abbassa definitivamente non spegne soltanto una vetrina, ma un intero pezzo di città. È questo il messaggio lanciato da Confcommercio Comprensorio Cesenate durante la Giornata delle Chiavi, svoltasi oggi nell’ambito della mobilitazione nazionale «Viviamo la città». L’associazione di categoria ha consegnato simbolicamente ai sindaci del territorio le chiavi dei locali sfitti, accompagnate da un documento programmatico per contrastare l’emorragia di attività di vicinato.

A fotografare la portata dell’emergenza sono i dati Infocamere Stockview elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna. Nel comprensorio cesenate, tra il 2012 e il 2025, le imprese attive nei settori commercio, alloggio e ristorazione sono scese da 5.735 a 5.119, segnando un saldo negativo di 616 unità (-10,7%). Il comparto più colpito è il commercio all’ingrosso e al dettaglio, che ha bruciato 596 imprese (-14,6%), quasi la totalità della perdita complessiva. Se l’alloggio tiene con 22 attività in più e la ristorazione contiene il calo a 42 esercizi, l’impatto sui singoli comuni è pesante. Cesena concentra da sola circa il 58% delle chiusure, passando da 1.934 a 1.590 attività (-344). Seguono Cesenatico con 93 negozi persi, Savignano sul Rubicone con 37 e Gambettola con 34, mentre nell’entroterra si registra il picco percentuale di Sarsina, dove la contrazione tocca il 30%.

«Chiediamo da tempo un piano Marshall per il rilancio del commercio, con interventi straordinari e risorse adeguate»

afferma il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani.

«Il commercio di vicinato significa incontro, socialità, sicurezza e vitalità urbana. Senza negozi le nostre città rischiano di perdere la propria identità».

Per invertire la rotta, la proposta consegnata agli amministratori locali – intitolata «Attività aperte, città vive» – si articola in sette punti chiave. La priorità assoluta va alle imprese già esistenti, spesso penalizzate non dalla mancanza di clientela, ma dalle difficoltà nel ricambio generazionale, dall’accesso al credito e dai costi di gestione. Confcommercio propone l’istituzione di un fondo comunale per l’innovazione e l’efficientamento energetico, sgravi sulla Tari e incentivi fiscali (come riduzioni Imu) per i proprietari che abbassano i canoni di locazione. Parallelamente, per ripopolare i locali vuoti, si chiedono contributi mirati alle nuove aperture qualificate e l’attuazione del decreto ministeriale del maggio 2026 per censire e tutelare le botteghe storiche.

Sul fronte urbano, l’associazione sollecita una migliore accessibilità ai centri storici, valutando anche la gratuità delle prime due ore di sosta, insieme al potenziamento di illuminazione e videosorveglianza. Il documento individua inoltre interventi specifici per ciascuna area:

Cesena: un progetto identitario per il centro storico e la riconversione del Foro Annonario in uno spazio dedicato ai giovani, alle professioni digitali, allo studio e alla creatività, con sale podcast, postazioni video e aree studio in rete con università e Biblioteca Malatestiana.

Cesenatico: il proseguimento della riqualificazione dell’area delle colonie e l’approvazione del nuovo regolamento per tutelare la qualità commerciale del centro e del lungomare Carducci.

Savignano sul Rubicone e Gambettola: rispettivamente il completamento del progetto «Sette Piazze» con il recupero di Piazza Castello e la rigenerazione dell’area Sacta.

Valle del Savio: la valorizzazione turistica del Lago di Quarto a Sarsina e un piano di rigenerazione per il centro di Mercato Saraceno.

Il pacchetto di proposte, che prevede anche la campagna di sensibilizzazione «Adotta la tua città» per incentivare gli acquisti sotto casa e l’utilizzo degli strumenti della Legge regionale 12/2023, punta a trasformarsi in un vero patto territoriale. «Chiediamo alle amministrazioni tre impegni: una misura immediata già nel prossimo bilancio, un progetto strategico per ogni territorio e una programmazione pluriennale condivisa» conclude Patrignani.

«Non si tratta soltanto di salvare i negozi, ma di costruire città e paesi nei quali valga ancora la pena aprire un’attività, vivere, lavorare e scegliere di restare».

All’iniziativa hanno preso parte sindaci e amministratori da tutto il comprensorio cesenate: Lorenzo Plumari per il Comune di Cesena, Matteo Gozzoli, Enrico Cangini, Monica Rossi, Enrico Spighi, Simone Martelli, Eugenio Battistini, Stefania Morara per Savignano sul Rubicone, Stefania Presti per San Mauro Pascoli, Marco Brigliadori per Sogliano al Rubicone e Daniel Casadei per Gatteo. Dai loro interventi è emersa una linea comune: la piena consapevolezza dell’emergenza e la volontà di aprire un confronto concreto, cercando un punto di equilibrio tra le istanze dell’associazione di categoria e la necessità pratica di garantire le coperture finanziarie per i servizi essenziali dei Comuni.