Sciopero nazionale del 20 novembre: possibili disagi per i servizi Hera

Il Gruppo Hera avvisa che venerdì 20 novembre, in occasione di uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi gestiti dalla multiutility, compresi gli sportelli commerciali. I call center resteranno invece regolarmente operativi.

L’astensione è stata indetta dalla CGIL e da alcune sigle sindacali di base: Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Adl Varese e Cub.

Prestazioni minime garantite

Hera assicura che saranno garantite le prestazioni minime previste dalla legge. Concluso lo sciopero, i servizi riprenderanno la normale operatività. I servizi di pronto intervento resteranno attivi 24 ore su 24, tutti i giorni.

Come contattare Hera

Per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno utilizzare lo sportello Hera OnLine, l’app My Hera oppure il servizio telefonico di consulenza commerciale. La chiamata è gratuita, da rete fissa e mobile, ai numeri verdi:

800.999.500 per i clienti famiglie;

per i clienti famiglie; 800.999.700 per i clienti business.

Meta description: Sciopero generale del 20 novembre: Hera segnala possibili disagi ai servizi e agli sportelli. Call center regolari e prestazioni minime garantite.