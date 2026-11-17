Sciopero del 20 novembre: cosa può succedere su bus e traghetto a Ravenna

Lo sciopero generale di 24 ore

Venerdì 20 novembre è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dalla CGIL, a cui ha aderito la sigla sindacale FILT-CGIL. La giornata potrebbe quindi incidere sul regolare funzionamento del trasporto pubblico locale gestito da Start Romagna, e anche sul traghetto di Ravenna.

Le fasce orarie garantite

Come da prassi per i servizi pubblici essenziali, l’azienda ha previsto alcune finestre in cui il servizio sarà comunque assicurato:

Bacino di Forlì-Cesena: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;

dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; Bacino di Ravenna: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

Fuori da questi orari è probabile che le corse subiscano soppressioni o variazioni, quindi chi deve spostarsi venerdì è invitato a controllare gli aggiornamenti prima di uscire.

Le motivazioni e l’adesione precedente

Le ragioni dello sciopero sono illustrate nell’avviso pubblicato sul sito di Start Romagna, consultabile sulla pagina dedicata alla giornata. Per dare un’idea della partecipazione possibile, nel precedente sciopero generale proclamato dalla CGIL il 12 dicembre 2025 l’adesione era stata del 13,91% nel bacino di Forlì-Cesena e del 34,81% in quello di Ravenna.