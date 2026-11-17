La notizia è un mix di una rivisitazione complottista di alcuni fatti reali e da giorni circola per due ragioni principali: la preoccupazione dalle numerose notizie che circolano su attacchi e guasti informatici, e utenti che raccontano di un episodio dei Simpson nel quale questo avvenimento sarebbe stato predetto.

Sulla giornata di oggi, martedì 17 novembre, ha circolato pressoché ovunque la notizia di un blackout totale e mondiale della durata di 72 ore.

La notizia da cui tutto è nato (forse)

La bufala del black out totale che, come già detto è un mix di tante cose, nascerebbe forse da una nota della Federal Communications Commision (FCC), ovvero l’agenzia governativa degli Stati Uniti che due mesi fa (a settembre), aveva annunciato per oggi, 17 novembre, un test del sistema di allarme usato in caso di emergenza nazionale. Il test consiste nella interruzione per un solo minuto di tutte le trasmissioni dei canali televisivi e radiofonici, sostituite da un messaggio.

La durata delle 72 ore, invece, deriverebbe da un’altra notizia recente del 30 ottobre per cui la Commissione Europea ha pubblicato un documento con le linee guida dell’Unione Europea affinchè la popolazione sia autosufficenti per almeno 72 ore. Il piano, tuttavia, era in lavorazione da oltre un anno quindi non è in alcun modo collegato alle notizie di guasti e attacchi informatici.