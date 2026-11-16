La scuola di Cesenatico si è classificata al sesto posto al Concorso Michele Mazzella 2026 – Drammaturgia Giovane con lo spettacolo Processo al Futuro.

Una rappresentanza degli alunni del tempo prolungato della Scuola Dante Arfelli di Cesenatico è stata premiata al Teatro Ghione di Roma, durante la cerimonia del Concorso Michele Mazzella 2026 – Drammaturgia Giovane. Con Processo al Futuro, gli studenti hanno conquistato il sesto posto nella categoria riservata alle scuole secondarie di primo grado.

Il risultato corona il lavoro svolto da ragazzi e docenti nel percorso teatrale. Il sindaco Matteo Gozzoli si è congratulato con la scuola, sottolineando l’impegno e l’entusiasmo degli studenti e degli insegnanti e ricordando che non si tratta del primo riconoscimento ottenuto negli ultimi anni. Un risultato che, ha aggiunto, conferma la solida tradizione della Dante Arfelli.