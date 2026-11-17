CESENATICO – Un raid notturno ha preso di mira il polo scolastico di Sala, dove i ladri hanno fatto irruzione nelle aule delle scuole materne ed elementari facendo razzia di materiale informatico. Nel mirino dei malviventi sono finiti in particolare i tablet e PC utilizzati quotidianamente per le lezioni e collegati alle lavagne interattive multimediali (Lim). Ingenti i danni alle porte blindate e alle murature connesse. Il sindaco Matteo Gozzoli e il dirigente scolastico Saverio Galizzi hanno già visitato la struttura.
Secondo quanto trapelato finora, il bottino è ingente: i dispositivi asportati sarebbero infatti numerosi, lasciando sguarnite diverse classi di un supporto ormai essenziale per la didattica quotidiana dei più piccoli.
L’amara scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, al momento della riapertura dei plessi e dell’avvio delle attività scolastiche, quando il personale si è accorto dell’intrusione e della sparizione delle apparecchiature.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accesso e raccogliere eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le indagini sono attualmente in corso.
I ladri hanno visitato anche la scuola parrocchiale nei pressi della chiesa di Sala e nella scuola di calcio dove hanno preso il fondo cassa. Si tratta quindi di una serie di furti nella frazione. Il sospetto è che fossero gli stessi individui che hanno colpito la frazione di Gatteo nei giorni scorsi LINK.