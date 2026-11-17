Quattro concorsi, mille posti, una novità territoriale

La Polizia di Stato apre quattro bandi di concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori. Il comunicato è stato diffuso il 17 novembre 2026. I posti non sono generici: ciascun bando punta a una professionalità precisa, dalla tecnologia all’amministrazione, dalle lingue alla comunicazione istituzionale.

La novità più rilevante riguarda la distribuzione territoriale. Per la prima volta i posti vengono ripartiti su base provinciale. Al momento della domanda, il candidato indica l’ordine di preferenza tra le province disponibili, e l’assegnazione avverrà prima dell’avvio del corso di formazione, in base alla scelta fatta.

I numeri dei quattro bandi

Informatica, economia, lingue, comunicazione

Il settore informatico è quello con più posti: 300. Il ministero lo motiva con la crescente esigenza di rafforzare le competenze digitali della polizia, in un contesto in cui la criminalità si muove sempre più sul piano tecnologico e gli strumenti per contrastarla devono tenerne il passo.

Seguono i 270 posti per il settore economico, destinati a profili con competenze amministrativo-contabili, e i 230 per il settore linguistico e umanistico. Quest’ultimo viene collegato alla mobilità delle persone e alla dimensione transnazionale della criminalità, che richiedono di interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali diversi.

Chiudono i 200 posti per la comunicazione istituzionale, riservati a chi ha competenze avanzate nei processi comunicativi, nei media digitali e nelle relazioni pubbliche.

Chi può partecipare

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e che siano in possesso della laurea triennale indicata in ciascun bando. I requisiti specifici, insieme alle scadenze, sono consultabili sul portale concorsionline.poliziadistato.it.

Come si svolge la selezione

Il percorso prevede una eventuale prova preselettiva, la verifica dell’efficienza fisica con una prova di corsa, gli accertamenti psicofisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale.

Chi risulterà vincitore frequenterà un corso di formazione retribuito, della durata di un anno.