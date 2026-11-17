Ecco chi sono i nuovi poveri

Nuovo appuntamento con le testimonianze di chi è a contatto con le persone più in difficoltà della città. Nevio Torresi è l’anima dell’associazione Tra il cielo e il mare e da pescatore di lungo corso, sa che nelle difficoltà bisogna tenere la barra a dritta. “In tanti anni non mi era capitata la situazione di povertà e difficoltà generalizzata che sto vedendo. I nuovi poveri – spiega – sono le persone che lavorano, le famiglie monoreddito. Come fa un nucleo di persone a vivere con 1300 euro al mese? Ci siamo lasciati alle spalle il covid, un altro momento di grande difficoltà, ma in quei periodi bui non avevo mai visto persone che lavorano e hanno fame”

Latte e biscotti

La sua associazione porta cibo e aiuti a circa 25-30 persone e le testimonianze sono al limite del drammatico. “Vengono a cercarmi dei pensionati – spiega – che mi chiedono del latte e dei biscotti, ma anche giovani padri, ragazze madri che mi chiedono un po’ di alimenti perché non arrivano a fine mese. E questo succede a Cesenatico, non lontano da noi”.

Costo della vita e aumenti diffusi sono i grandi scogli che preoccupano le famiglie. Una situazione ben sintetizzata da Torresi: “Parliamoci chiaro, con 50 euro oggi quante cose compri al supermercato?”.

Tra il cielo e il mare, un momento nella preparazione degli aiuti alimentari per le famiglie durante il covid

La rete sociale da proteggere

Poi la riflessione passa dall’economia alla società. “Volontariato, associazionismo e cooperazione sono la linfa che tiene strette le maglie della società. Se queste si esauriscono crolla tutto. Per questo vanno protette. Invece oggi siamo immersi in una società fatta di cattiveria, egoismo e indifferenza. In una parola? Ignoranza”.

La promessa alla città

“Oggi – aggiunge – è giusto che si parli di problema sociale, economico, ambientale e alimentare ma il problema principale è quello culturale. È la cultura il valore che unisce le persone e che, così facendo, porta alla diffusione del benessere”. E quando si fa presente che, nel breve periodo il meccanismo virtuoso che la cultura porta con sé non può sfamare chi ha bisogno la risposta è pronta. “Ci vorrebbe più sensibilità da parte di qualcuno. Noi, da parte nostra, finché potremmo andare avanti lo faremo, senza negare aiuto a nessuno. Continuo a credere nella frase di Voltaire che recita: Non esiste genio e ingegno più grande della gente messa insieme“.

Il servizio precedente – La Croce Rossa