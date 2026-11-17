Mercadini e Nolde sul palco del teatro comunale con “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano”

Si apre nel segno del pubblico la nuova stagione del teatro cittadino. L’inaugurazione ha già registrato il tutto esaurito, e a fare da battesimo è un debutto: venerdì 20 novembre, alle 21, Roberto Mercadini ed Emma Nolde salgono insieme sul palco per la prima volta con “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano”, spettacolo inedito della sezione “Moderno” del cartellone curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Un dialogo tra poesia e canzone

Da una domanda semplice

Lo spettacolo nasce da un interrogativo essenziale: canzoni e poesie possono parlare insieme di noi esseri umani? La risposta che i due artisti costruiscono in scena è un dialogo vivo, ironico e a tratti sorprendente tra due forme d’arte sorelle.

Chi racconta e chi canta

Mercadini e Nolde si alternano, si rincorrono e si intrecciano. Lui racconta e interpreta i versi, lei attraversa le emozioni attraverso la musica. Il percorso attraversa la poesia contemporanea e quella del Novecento, arriva fino alla canzone d’autore di oggi e accosta mondi apparentemente lontani, scoprendone affinità inattese.

Di che cosa parla

Al centro ci sono la fragilità umana, la solitudine che si attraversa più che subire, il bisogno di empatia e il desiderio, condiviso, di guardare il mondo con occhi diversi. Temi grandi, trattati senza retorica.

Informazioni pratiche

Orari e accesso

Le porte del teatro apriranno alle 19.30. L’accesso a palchi e platea sarà consentito dalle 20.30 circa.

Organizzazione e contatti

L’evento è organizzato con Sillaba, con Radio Studio Delta come media partner. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico, in via Armellini 18, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, festivi esclusi, oppure al numero 0547 79274.