Inoltre, il 22 ottobre la Conferenza Unificata ha rinviato il parere, senza però fissare una nuova data. Infine, il decreto sugli indennizzi ai concessionari uscenti non è mai stato adottato. Insomma, in questo vuoto i Comuni stanno procedendo in ordine sparso, con il rischio di creare disparità di trattamento tra le località e tra le imprese.

Da anni chiediamo al Governo regole chiare per le gare. Ed invece il bando-tipo nazionale, annunciato per marzo e poi per luglio, è ancora fermo.

L’articolo 9 istituisce però presso Palazzo Chigi un Tavolo di monitoraggio sulla scarsità della risorsa, le cui attestazioni sarebbero le sole rilevanti ai fini dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein. L’accertamento sulla (eventuale) scarsità delle spiagge, è il passaggio necessario per stabilire il presupposto dell’applicazione della direttiva. Ma senza un reale coordinamento con gli enti locali, a sette mesi dalla data ultima per i bandi e senza chiarire il rapporto con le gare, rischia di portare ulteriore confusione nel sistema turistico-balneare, esporre le procedure a iniquità e ricorsi, lasciando irrisolti i nodi veri.

Un lavoro di coordinamento (per pochi)

Il coordinamento tra istituzioni dovrebbe essere la regola quotidiana.

In Emilia- Romagna questo lavoro è in corso da tempo, con il tavolo regionale con enti locali e associazioni, ma occorre rafforzarlo ulteriormente alla luce delle crescenti difficoltà. Il nuovo Tavolo nazionale si somma infatti a questo percorso con tempi lunghi e incerti, mentre i Comuni devono avviare le gare entro il 30 giugno 2027.

Il precedente tentativo, basato su un dato nazionale aggregato – utile a cercare di dimostrare che in Italia le spiagge libere presenti sono sufficienti -, non ha retto davanti ai giudici del nostro Paese, tanto che quando nel 2023 si istituì presso Palazzo Chigi un tavolo tecnico, lo stesso concluse che solo il 33% delle coste era in concessione. Ma già allora il Consiglio di Stato respinse quella lettura.

A pagare il prezzo dell’incertezza sono le micro e piccole imprese familiari che, con le loro cooperative, costituiscono la vera ossatura del sistema balneare romagnolo e hanno bisogno di riferimenti normativi certi, non di continui rinvii che impediscono loro di lavorare ed investire.

Ed anche i Sindaci ed i funzionari comunali incaricati di elaborare le procedure di gara, perché in questo clima anche loro sono stati lasciati soli ad affrontare una tematica ben più che complessa.

Occorre invece una normativa coerente che valorizzi la continuità del lavoro, la professionalità, il riconoscimento degli investimenti e i progetti collettivi con la comunità locale per la valorizzazione del turismo. Questo ci aspettiamo dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni.

In Italia, secondo il monitoraggio di Legacoop Romagna, solo 87 Comuni e 3 Regioni hanno avviato in qualche forma una procedura, su oltre 600 Comuni costieri: circa il 14,5%.