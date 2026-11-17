Le cronache ci restituiscono, purtroppo, episodi di aggressione al personale sanitario. Recente, quello accaduto al Bufalini di Cesena dove un uomo in evidente stato di alterazione, si rifiutava di sottoporsi alle cure dei sanitari e scaraventava violentemente a terra un macchinario elettromedicale.

Sulla scorta di questo episodio, CISL FP Emilia Romagna:

“Attivare subito un tavolo permanente sulla sicurezza”

“Quanto accaduto nei giorni scorsi al Pronto Soccorso di Cesena, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha distrutto apparecchiature sanitarie, è l’ennesimo episodio di una serie che ormai non conosce sosta. Questa volta la casuale presenza della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse” dichiara la FP CISL Romagna.

“Questi ripetuti episodi di violenza confermano quanto il fenomeno sia ormai strutturale“, prosegue la categoria sindacale. “I dati diffusi dalla stessa Ausl Romagna lo scorso marzo parlano chiaro: nel 2025 sono state 539 le aggressioni segnalate contro operatori sanitari e socio-sanitari in Romagna, l’8,2% in più rispetto alle 498 del 2024, un incremento superiore alla media regionale. Non possiamo considerare questi numeri come se fossero la normalità”. “Sappiamo che l’Azienda negli ulti anni ha implementato le procedure e la sorveglianza al fine di agire in maniera tempestiva in caso di necessità.

Ma come sindacato riteniamo sia urgente la convocazione di un tavolo permanente sulla sicurezza finalizzato ad aggiornare le procedure aziendali alla luce delle nuove tutele introdotte dal CCNL 2022-2024 e a valutare le misure di sicurezza necessarie a proteggere il personale operante nei presidi ospedalieri, nei servizi territoriali e in tutti i luoghi – interni o esterni – in cui si svolge la prestazione lavorativa o sono collocati beni e mezzi di proprietà dei dipendenti”.

“Abbiamo più volte formalizzato le nostre richieste all’azienda, non solo attraverso comunicati stampa, ma soprattutto per sollecitare un aggiornamento sull’applicazione della procedura di prevenzione della violenza, chiedendo conto delle tutele legali, sanitarie e psicologiche. Ora riteniamo che sia arrivato il momento di agire concretamente e di discutere il tema della sicurezza in maniera prioritaria”.