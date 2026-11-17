Erano circa le 19 quando, secondo le prime ricostruzioni, una donna molto giovane sui vent’anni, avrebbe scavalcato la recinzione della ferrovia nei pressi di Tagliata per gettarsi sotto un treno.
Sono accorsi subito i Carabinieri e il personale del 118: per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.
Sempre secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna avesse raggiunto il luogo in auto, per poi compiere il gesto estremo.
Al momento il traffico ferroviario, in quel tratto, è fermo per i rilievi di legge.
Al momento non si sa ancora se la giovane donna avesse lasciato qualche scritto alla famiglia.
Il cordoglio alla famiglia, da parte della redazione.