Dati alla mano, il pieno costa il 46% in più rispetto a un anno e mezzo fa

Il gasolio in Italia non è mai stato così caro da quando ha ripreso a salire. Il 14 novembre 2026 il prezzo medio self sulla rete stradale nazionale era di 2,210 euro al litro, mentre la benzina si fermava a 1,961, secondo i dati dell’Osservatorio Mimit. Sulle autostrade il gasolio arrivava a 2,273 euro. Basta un pieno da 50 litri per capire il peso del rincaro: oggi servono circa 111 euro, mentre a metà 2025 ne bastavano poco più di 75.

I numeri raccontano una curva più movimentata di quanto sembri. Lo stesso gasolio, in un arco di pochi anni, ha attraversato fasi di calo, rialzi improvvisi e interventi del governo sulle accise.

Le tappe di una salita lunga quattro anni

Per capire la dinamica basta guardare i rifornimenti reali. Nei quattro anni dal dicembre 2022 al novembre 2026, il gasolio di una normale utilitaria è passato da circa 1,60 euro al litro a più di 2,30. Il prezzo più basso si è visto nella primavera del 2025, quando ha toccato 1,51 euro al litro. Da allora la risalita è stata costante, con qualche pausa.

Negli ultimi mesi il quadro si è fatto più frastagliato. Il taglio delle accise sul gasolio, rinnovato a più riprese, ha prodotto cali di pochi centesimi, poi riassorbiti. A inizio novembre il prezzo medio self era ancora attorno a 2,24 euro, poi è sceso sotto i 2,21 e ha continuato a oscillare. Il risparmio, per chi guida un diesel, resta contenuto: un ribasso di qualche centesimo che cambia poco nel portafoglio di fine mese.

Perché la benzina pesa meno, ma il gasolio resta la scelta che costa di più

Il dato più curioso è il sorpasso del gasolio sulla benzina. Fino a qualche anno fa il diesel costava meno. Oggi la differenza si è invertita: il gasolio supera i 2,20 euro, mentre la benzina è sotto i 2 euro sulla rete stradale. Per chi ha scelto il diesel per risparmiare sui consumi, il vantaggio economico si è ridotto parecchio.

Quanto incide sul bilancio di un’automobilista

Il caso concreto aiuta più delle medie nazionali. Prendiamo un’auto diesel che percorre circa 25.000 chilometri all’anno e consuma in media 4,65 litri ogni 100 chilometri, cioè circa 21,5 km al litro: servono circa 1.160 litri l’anno.

La spesa annua è salita di circa 600 euro

Con il prezzo attuale di 2,20 euro al litro, il carburante costa circa 2.560 euro all’anno. Con il gasolio a 1,70 euro, medio del 2023, la stessa auto ne avrebbe spesi circa 1.980. La differenza è di circa 580 euro l’anno, a parità di chilometri e di guida.

Il costo per chilometro, in questo modo, è passato da circa 0,08 euro a circa 0,10 euro. Un aumento che sembra piccolo sul singolo viaggio, ma che si somma con il tempo.

Il consumo non è cambiato, il prezzo sì

Un dato da segnalare: i consumi dell’auto sono rimasti stabili. Nel periodo dal novembre 2024 al novembre 2025 la media è stata di circa 21,1 km al litro, e negli ultimi dodici mesi è salita a 21,5. Il rincaro, insomma, non dipende dal modo di guidare o dallo stato del motore, ma quasi interamente dal prezzo alla pompa.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il taglio delle accise sul gasolio, al momento, è in vigore fino alla fine di novembre. Quando scadrà, il prezzo potrebbe tornare a salire di qualche centesimo. Chi guida molto farebbe bene a seguire le rilevazioni giornaliere dell’Osservatorio Mimit e a confrontare i prezzi dei distributori vicini, perché le differenze tra un impianto e l’altro possono superare i dieci centesimi.

Per chi percorre tanti chilometri, la scelta del carburante e dello stile di guida pesa più che in passato. Il pieno resta una spesa fissa, e il modo più concreto per contenerla è capire quanto consuma davvero la propria auto.