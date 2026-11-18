I Formazione Minima: bio

I Formazione Minima sono Lorenzo Bartolini e Lorenzo Gasperoni, rispettivamente voce e chitarra. Nascono nel 2004 come Tributo a Giorgio Gaber e nel 2009 hanno inizio la loro collaborazione con il disegnatore Sergio Gerasi allo spettacolo di teatro-canzone illustrato “G&G”, tratto dall’omonimo graphic novel edito da ReNoir, vincitore quell’anno del primo premio per categoria. Collaborano con il poeta-attore Roberto Mercadini, con il quale realizzano “Darwiniana”, spettacolo di teatro-canzone comprendente brani del Banco Del Mutuo Soccorso e poesie originali dedicate a Charles Darwin, e “Melangolo”, fiaba filosofica per adulti dapprima allestita come lettura scenica musicata, in seguito pubblicata come audiolibro da PMS Studio nel 2010. Il 2 Novembre 2013 esce l’album “Tutto tranne l’ugola”.