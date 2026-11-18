«Pago il rifornimento due volte»

Quando un lettore ci ha scritto, il suo messaggio partiva da un dato semplice: con la stessa auto a metano, lo stesso pieno a serbatoio vuoto costava 15, al massimo 16 euro. L’altro giorno ne ha spesi 30. Il raddoppio non riguarda solo il suo portafoglio. Secondo il lettore, il caro carburanti colpisce il cittadino in due momenti: alla pompa, quando va al lavoro, e poi al banco del supermercato, quando i prodotti arrivano più cari.

Il discorso vale per tutti i carburanti, non solo per il gasolio. I dati dell’Osservatorio Mimit del mese scorso raccontano prezzi ancora alti: il 14 novembre il gasolio self viaggiava a 2,210 euro al litro sulla rete stradale, la benzina a 1,961.

Il metano: un aumento che i numeri confermano solo in parte

Sul metano, la situazione è più difficile da fotografare. A inizio novembre diverse testate hanno segnalato rincari, con alcuni distributori che hanno toccato i 2,50 euro al chilo. Altre rilevazioni indicano prezzi medi più bassi, intorno a 1,55 euro al chilo a luglio, con differenze sensibili da una zona all’altra. Il quadro che emerge è quindi di forte variabilità: lo stesso gas può costare molto di più in un distributore vicino a un altro.

Il raddoppio descritto dal lettore è plausibile in alcune stazioni di rifornimento, ma non è possibile verificare il dato sulla singola auto senza conoscere la capienza del serbatoio, il distributore e la data esatta. Chi ha un’auto a metano può confrontare i prezzi sull’Osservaprezzi carburanti, il portale del Mimit che aggiorna le rilevazioni per ogni impianto.

Il metano, intanto, perde terreno

C’è anche un dato strutturale da considerare. Nel primo semestre 2026, in Italia è stata immatricolata una sola auto a metano nuova, secondo i dati UNRAE. La rete dei distributori resta concentrata soprattutto al Centro-Nord, e in Emilia-Romagna è più fitta che altrove. Chi ha un’auto a gas, quindi, spesso non può scegliere solo in base al prezzo: deve tenere conto della distanza dai distributori.

L’effetto a catena: dal serbatoio al carrello

Il timore espresso dal lettore, cioè che il rincaro dei carburanti si trasferisca sui prezzi delle merci, è un meccanismo noto. Il gasolio alimenta gran parte dei mezzi che trasportano merci su gomma, e il costo del trasporto entra nel prezzo finale di ciò che arriva negli scaffali. Lo stesso vale per la pesca, dove il gasolio incide in modo rilevante sul costo di ogni uscita in mare che si riflette sulla tavola.

Non è un passaggio immediato né uguale per tutti i prodotti. Dipende dalla quota di trasporto sul costo finale, dai margini della filiera e dalla concorrenza tra catene di distribuzione. Per questo è difficile dire quanto, esattamente, il caro diesel finisca nel carrello. Quello che si può dire è che il carburante è una voce di costo presente in tutta la catena, e che un suo rialzo prolungato difficilmente resta confinato alla pompa.

Cosa fare, concretamente

Per chi guida ogni giorno, la strada più efficace resta il confronto. Le differenze tra un distributore e l’altro possono superare i dieci centesimi al litro, e con un pieno da 50 litri la differenza si sente. Il monitoraggio dei prezzi sull’Osservaprezzi del Mimit aiuta a scegliere dove fare il pieno, mentre per il metano conviene verificare anche la disponibilità della rete sul percorso abituale.