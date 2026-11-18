A dieci anni dall’introduzione dei codici colore, la Regione ridefinisce le zone di allerta, integra il rischio di incendi boschivi e rafforza il monitoraggio durante gli eventi. La nuova direttiva entrerà in vigore il 1° febbraio 2027.

Una direttiva aggiornata dopo le alluvioni

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la nuova direttiva per la gestione del sistema di allertamento di Protezione civile. Il provvedimento aggiorna le modalità di previsione e monitoraggio dei fenomeni meteo-idrogeologici, idraulici e marino-costieri e punta a rendere più chiara la comunicazione dei rischi a cittadini, amministrazioni locali e strutture operative.

Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° febbraio 2027. Nei prossimi mesi è previsto un ciclo di incontri di formazione e condivisione rivolto ai territori, per preparare amministrazioni e soggetti coinvolti alle nuove procedure.

La revisione, avviata nel 2025 dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile insieme ad Arpae e alle aree regionali competenti, tiene conto anche delle esperienze maturate nelle alluvioni del 2023 e del 2024 e delle verifiche periodiche sulle allerte emesse. La direttiva sostituisce integralmente quella approvata nel 2020.

Zone di allerta e rischio incendi

Tra i cambiamenti principali c’è la ridefinizione delle zone di allerta, individuate con criteri pensati per rendere più omogenea la valutazione dei rischi, a partire da quello idraulico. Nel sistema regionale viene inoltre integrato il rischio di incendi boschivi, con bollettini e allerte dedicati, come già avviene per il rischio valanghe.

La direttiva stabilisce una definizione univoca dei codici colore per tutti i fenomeni e rende espliciti i margini di incertezza delle previsioni. Sono aggiornate anche le tabelle degli scenari, con una distinzione più netta tra criticità idrogeologiche, idrauliche e legate ai temporali, e le soglie dei fenomeni meteorologici.

Aggiornamenti più frequenti durante gli eventi

Cambieranno la frequenza degli aggiornamenti previsionali e il supporto fornito dalla Regione ai territori durante le emergenze. La direttiva introduce un nuovo documento con previsioni meteorologiche a breve termine, destinato ad affiancare il monitoraggio degli eventi in corso.

La revisione riguarda anche il rapporto tra codice colore e attivazione delle fasi operative di Protezione civile. Al posto dell’automatismo rigido attuale viene introdotto il principio della fase operativa minima: gli enti locali potranno modulare gli interventi in base alle condizioni di rischio effettive, nel quadro della normativa nazionale.

Il periodo che precede l’entrata in vigore servirà a condividere le nuove modalità e a formare le amministrazioni e gli altri soggetti interessati.