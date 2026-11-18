Copertine, scarpine, berrettini, scaldacuore e libri donati alle famiglie in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità.

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, le volontarie de “Le Magline” di Uncinetto e Caffè hanno donato nuovi completini fatti a mano ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Ostetricia dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Alla donazione si è aggiunta la Libreria Giunti di Cesena, con una selezione di libri per le famiglie.

Copertine, scarpine, berrettini e scaldacuore sono stati realizzati con cura e filati di qualità. Sono piccoli indumenti destinati ai neonati che cominciano il proprio percorso di vita in condizioni di particolare fragilità, ma anche un segno di vicinanza ai genitori nei primi giorni, spesso carichi di emozione e apprensione.

I libri offerti dalla libreria aggiungono un’occasione di condivisione: una storia letta a bassa voce può diventare un momento di intimità tra genitori e bambini, fatto di parole e tenerezza. L’iniziativa porta così un messaggio di calore e speranza e contribuisce a rendere l’ospedale più accogliente, affiancando all’assistenza sanitaria l’attenzione per le famiglie.

La consegna al Bufalini

Alla consegna erano presenti Maria Bornazzini per le volontarie de “Le Magline”, Cristiana Livoni per la Libreria Giunti, il direttore dell’UO Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale-Pediatrica di Cesena Marcello Stella con alcuni professionisti del reparto, la coordinatrice di Ostetricia e Ginecologia Gilda Sottile e la direttrice dell’UO URP, Accoglienza e Fundraising dell’AUSL della Romagna Elisabetta Montesi.

I professionisti sanitari hanno accolto la donazione con gratitudine, sottolineando il valore di gesti che portano un sorriso e un segno concreto di vicinanza alle famiglie in un momento delicato. Un filo di lana e le pagine di un libro diventano così il simbolo di una rete di cura che coinvolge volontari, attività del territorio, personale sanitario e genitori.

Le volontarie hanno ringraziato il personale per la collaborazione e rinnovato l’impegno a proseguire l’iniziativa, realizzando altri piccoli capi per i neonati. L’AUSL della Romagna ha espresso un ringraziamento a “Le Magline” di Uncinetto e Caffè e alla Libreria Giunti di Cesena per la sensibilità e la generosità dimostrate.