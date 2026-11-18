Farmaci salvavita per gli animali: perché la stessa molecola costa fino a dieci volte di più

Un euro e ottanta centesimi per curare un paziente umano; fino a quindici euro per ottenere lo stesso identico effetto su un cane cardiopatico. Non si tratta di farmaci sperimentali o di terapie d’avanguardia, ma della comune furosemide, un diuretico salvavita utilizzato quotidianamente negli scompensi cardiaci. È il paradosso del mercato farmaceutico veterinario: a parità di principio attivo, la versione destinata agli animali domestici arriva a costare dalle tre alle dieci volte in più rispetto al corrispettivo per uso umano.

Il divario diventa particolarmente pesante quando l’animale affronta una patologia cronica. In questi casi la terapia non è episodica, ma accompagna il paziente per tutta la vita, trasformando una spesa gestibile in un esborso mensile costante che mette in difficoltà molte famiglie, soprattutto pensionati e nuclei monoreddito.

I numeri del divario tra farmaci umani e veterinari

Il confronto sui prezzi di listino restituisce una fotografia chiara di quanto pesa la stessa molecola sul bancone della farmacia a seconda del destinatario.

Antiepilettici e cardiologici: il caso di fenobarbital e furosemide

Prendendo in esame il fenobarbital, un antiepilettico essenziale per tenere sotto controllo le crisi nei cani, una scatola da trenta compresse per uso umano costa intorno a un euro e cinquanta. La formulazione veterinaria equivalente, pur con un dosaggio leggermente superiore e un formato da sessanta compresse, supera i diciassette euro, risultando circa sei volte più cara per singola somministrazione.

Ancora più complesso è il caso del pimobendan, cardiotonico fondamentale per l’insufficienza cardiaca nel cane: non essendo commercializzato in Italia per uso umano, il farmaco veterinario opera in regime di assenza di alternative, con confezioni che partono da oltre trentaquattro euro fino a superare gli ottanta euro per i dosaggi destinati alle taglie grandi.

Antibiotici ad ampio spettro: quanto incide la confezione

La dinamica si ripete sugli antibiotici di uso comune come l’amoxicillina associata all’acido clavulanico. Dove il medicinale umano oscilla sotto gli otto euro (e scende sotto i quattro nella versione equivalente), il prodotto registrato per cani e gatti si attesta tra i sedici e i diciotto euro per una confezione con un dosaggio complessivo inferiore.

Perché i medicinali per animali costano di più

Dietro questa forbice non c’è una semplice speculazione al dettaglio, ma una combinazione di fattori industriali, normativi e fiscali che incidono sul prezzo finale.

Economie di scala e prezzi liberi sul mercato

Il primo elemento riguarda i volumi produttivi. Il comparto veterinario rappresenta appena il quattro per cento dell’intero mercato farmaceutico. Mentre un farmaco umano di largo consumo viene prodotto in milioni di confezioni l’anno, abbattendo i costi fissi di produzione, i lotti destinati agli animali hanno tirature molto più ridotte, confezionamenti specifici e studi di registrazione separati per ciascuna specie.

A questo si aggiunge il diverso regime di formazione del prezzo:

I farmaci umani essenziali o salvavita rientrano nella fascia A, con un costo negoziato e calmierato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.

I medicinali veterinari sono interamente a carico del cittadino e seguono il regime del prezzo libero stabilito dalle aziende produttrici.

La concorrenza dei generici fatica a decollare, poiché registrare un equivalente per uso animale comporta costi burocratici e clinici giudicati poco remunerativi rispetto ai volumi di vendita attesi.

IVA al 10% e tetto alle detrazioni fiscali

Sul fronte fiscale, sebbene entrambi i prodotti scontino l’IVA agevolata al dieci per cento, cambia radicalmente il meccanismo delle detrazioni IRPEF. Mentre le spese sanitarie umane sono detraibili al diciannove per cento senza limiti massimi oltre la franchigia, per le cure e i farmaci veterinari il tetto massimo detraibile resta fermo a 550 euro annui complessivi, con una franchigia di 129,11 euro.

Cosa dice la legge: il principio della cascata

Di fronte a costi così elevati, la domanda più frequente dei proprietari riguarda la possibilità di farsi prescrivere il più economico farmaco umano. La normativa vigente, tuttavia, lascia pochissimi margini di manovra.

Quando il veterinario può prescrivere il farmaco umano

Il Regolamento europeo 2019/6, recepito in Italia dal decreto legislativo 218 del 2023, impone al medico veterinario il cosiddetto principio della cascata. In base a questa norma, se sul mercato esiste un medicinale veterinario autorizzato per quella specifica specie e patologia, il professionista è obbligato a prescrivere quello. Il ricorso al farmaco umano in deroga è consentito esclusivamente in assenza di un prodotto veterinario registrato o in caso di irreperibilità sul mercato.

Perché il risparmio economico non basta per la deroga

Il tentativo compiuto nel 2021 con il decreto ministeriale che apriva all’uso del farmaco umano anche per ragioni economiche — con l’obiettivo dichiarato di tutelare il benessere animale ed evitare l’abbandono delle cure — è stato prima sospeso dai ricorsi amministrativi e poi superato dall’adeguamento alla normativa europea. Oggi, dunque, il semplice risparmio economico non costituisce un criterio valido per derogare al farmaco veterinario.