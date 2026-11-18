Vento caldo in collina, aria ferma in pianura

Il libeccio, chiamato garbino o curèna soprattutto nel ravennate, soffia oggi sulla fascia appenninica con raffiche che superano i 70 km/h. Secondo il meteorologo Pierluigi Randi, le condizioni bariche per generarlo ci sono tutte. Sui rilievi del riminese le temperature superano i 20°C, mentre sulle alture del ravennate e del forlivese si fermano intorno ai 17-18°C.

In pianura, invece, il vento non si sente affatto.

Il ruolo dell’inversione termica

Il motivo, spiega Randi, è una situazione tipica della stagione fredda. Il radiosondaggio notturno della stazione di San Pietro Capofiume mostra un’inversione termica di tipo radiativo negli strati bassi dell’atmosfera. Il suolo perde calore per irraggiamento durante la notte e raffredda gli strati d’aria a contatto con il terreno.

Nebbia che alimenta se stessa

In quella fascia, temperatura e temperatura di rugiada quasi coincidono: l’aria è satura e si forma nebbia. Lo strato nebbioso non è solo un effetto del raffreddamento. La sua sommità irraggia verso lo spazio e rinforza l’inversione, che raggiunge la massima intensità verso l’alba.

Il garbino scivola sopra il catino freddo

Il flusso da sud-ovest in quota incontra la barriera appenninica e scende sul versante collinare come vento caldo e secco. In pianura, invece, scorre sopra la sacca di aria fredda e umida senza riuscire a sostituirla. Aria calda sopra aria fredda è una condizione stabile, e il vento non riesce a scalzarla.

Quando il vento potrebbe farcela

Secondo Randi, il rimescolamento potrebbe arrivare solo se il sole, riscaldando il suolo, erodesse l’inversione dal basso. Basta una crepa nel coperchio freddo perché il fohn vi si infili. I modelli ad area limitata, però, non danno quella crepa: solo il riminese resta in bilico.

Chi vuole sperimentare un’aria tiepida, anche troppo, deve salire sui rilievi, già dai 200-300 metri. Lassù, avverte Randi, la capigliatura va incontro a un disordine notevole.

Fonte: analisi del meteorologo Pierluigi Randi.