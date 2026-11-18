Questa rubrica è un’opera di fantasia e ironia. “Quella del terzo” ascolta, distorce e racconta: nomi, fatti e facce sono inventati o stravolti. Quel che segue è finzione con cattiveria buona: si scherza, si spara alto e non si fa sul serio. Se ti riconosci, è un caso. Se ti offendi, hai letto troppo sul serio. Chi cerca cronaca è al piano sbagliato.

Eh, bei tempi quelli della discoteca!

Eh care mie, non c’è niente da fare. Il tempo passa e noi si cambia. Una volta si facevano seratone in discoteca e il giorno dopo, fresche come niente fosse. Oggi se arrivi a rasentare la mezzanotte, a mangiare una pizza con le amiche e ti lanci in una birra media in più, il giorno dopo tocca chiamare il servizio Aci per alzarsi dal letto e usare il flessibile per staccare la faccia dal cuscino. Eh bei tempi quelli in cui la stanchezza non sapevamo cosa fosse, sempre pronte a far baldoria e a lanciarci in una nuova avventura, con gli occhi pieni di speranza.

Una volta il rossetto, oggi la friggitrice ad aria

Oggi l’unica speranza ce la danno le patch da mettere sotto gli occhi, per cercar di ridurre le borse, semmai. Chè poi quando si è giovani, è tutto un emozionarsi. Spendevi centinaia di euro in trucchi, in vestitini super aderenti da sfoggiare la sera nei locali, per attirare il bonazzo di turno. Oggi, manco più riesci ad infilarci un braccio in quei vestitini, senza sembrare un salame nel cellophane. Ma ancora ci sappiamo emozionare. Solo che cambia l’oggetto del desiderio. Una volta, andavamo a caccia come belve fameliche dell’ultimo rossetto rouge de flambé che ti faceva i zappoli rossi come il semaforo, ma che resisteva anche alla carta vetrata e soprattutto a 12 ore di slinguazzamenti violenti sulla panchinetta al parco. Oggi, ci vengono gli occhi a cuore guardando gli ultimi modelli di friggitrice ad aria. Quelli che hanno il piatto trasparente che te ne stai lì a fissare per 10 minuti il pollo che si fa la lampada e si abbrustolisce. Che meraviglia! Io, ad esempio, vado in visibilio coi robottini che puliscono casa. Quella specie di ufo dotati di supercervelloni intelligenti che lavano, spazzano, risucchiano e puliscono anche gli angolini più inarrivabili del pavimento. Ah, li starei a guardare per ore, col loro movimento di spazzole letteralmente ipnotico. Li vedi che girano per casa, zitti zitti, li senti giusto quando incocciano contro qualche mobile, e zac zac zac, ti puliscono il pavimento, aspirano la polvere, volendo ti lavano anche la superficie e tu, intanto, te ne stai bel bella sul divano a farti gli affaracci tuoi. Poi, quando hanno finito, sanno cosa devono fare e non hanno bisogno che tu dica loro una mezza parola: tornano al loro posto, si ripuliscono e se ne restano lì, buoni buoni in carica, in attesa della prossima missione.

Altro che principe azzurro, io ho Tony!

Ne avevo uno, nel periodo in cui ero single, al quale avevo dato persino un nome: si chiamava Tony e avevo iniziato anche a parlargli. Una sera, rincasando, ho beccato la vicina sul pianerottolo, che mi fa: “Ma ti sei fidanzata?”. Io ho sgranato gli occhi e le ho risposto: “No, perché?!” e lei: “Ah no, perché l’altra sera, ti ho sentita dire: “Caro il mio Tony, mi avevano detto che eri potente, ma non pensavo così tanto!”. E per fortuna che non ho commentato le sue qualità di spazzamento!

Le puntate precedenti della rubrica: “Quella del terzo… e la truffa dei tre ingredienti” a questo link