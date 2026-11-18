Entra in una nuova fase il percorso del Comune di Cesenatico verso le gare per le concessioni demaniali interessate dalla direttiva Bolkestein. Dopo il lavoro preparatorio avviato nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale ha incontrato le categorie economiche per illustrare i prossimi passaggi che porteranno alla pubblicazione dei bandi, prevista nei primi mesi del 2027.

“Oggi abbiamo fatto una riunione con le categorie economiche di Cesenatico”, spiega Jacopo Agostini, assessore al Patrimonio e al Demanio, annunciando che entro la prossima settimana verranno inviate le lettere a tutti i concessionari interessati dalla direttiva.

Le lettere e le perizie richieste ai concessionari

Le comunicazioni conterranno il calendario e le tempistiche per la presentazione delle perizie necessarie alla preparazione dei bandi. In particolare, saranno richiesti due documenti: la perizia per la determinazione dell’indennizzo e un’eventuale seconda perizia, prevista per dare la possibilità di garantire la continuità del servizio.

Le lettere saranno indirizzate a tutti i concessionari coinvolti dalla Bolkestein, quindi non soltanto agli stabilimenti balneari, ma all’intero comparto delle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa.

Individuati 16 commercialisti per gli indennizzi

Un altro passaggio riguarda la costituzione del collegio dei periti e degli esperti, ai quali, secondo quanto previsto dalla normativa, sarà conferito l’incarico per la determinazione degli indennizzi.

Il Comune ha individuato 16 dottori commercialisti, che hanno dato la propria disponibilità a redigere le perizie. La scelta del professionista da incaricare avverrà attraverso un sorteggio tra i nominativi individuati.

Si tratta di un passaggio importante per stabilire il valore degli indennizzi spettanti agli attuali concessionari nell’ambito delle procedure di gara.

A Cesenatico 188 concessioni interessate

Come ricostruito su queste pagine lo scorso settembre, sulla base del quadro attualmente individuato sono 188 le concessioni che rientrano nelle tipologie interessate dalla direttiva Bolkestein. Il numero potrebbe comunque cambiare in seguito a eventuali accorpamenti.

Nel dettaglio, il censimento comprende una concessione alberghiera, 14 tra bar e ristoranti, quattro relative a pontili e ormeggi, 10 per natanti e noleggio pedalò, 25 concessioni legate alle colonie e alle aree di spiaggia di Ponente e 134 stabilimenti balneari.

I primi bandi nei primi mesi del 2027

Con l’incontro con le categorie economiche e l’invio delle lettere ai concessionari, il percorso entra quindi in una fase più concreta. La raccolta delle perizie e la definizione degli indennizzi rappresentano alcuni degli adempimenti necessari per arrivare alla predisposizione delle procedure.

L’obiettivo dell’amministrazione è pubblicare i primi bandi nei primi mesi del 2027, proseguendo il lavoro di organizzazione delle gare per le diverse tipologie di concessioni demaniali interessate dalla direttiva europea.