Pubblichiamo una lettera, molto toccante, scritta da un genitore a un genitore nei commenti al tragico evento accaduto martedì sera (qui la notizia). Lo faremo senza interessarci dell’indicizzazione, degli accapo ma solo per il profondo senso del suo contenuto. Con l’unica speranza che questo messaggio arrivi a chi era indirizzata.

Se potete fatela leggere ai Genitori è tutto ciò che posso donare loro.

“Cari Genitori sento quanto brucia il vostro dolore sulla pelle perché l’ho provato su di me…

Anche la nostra Miky si è Tolta la Vita e come penso voi anch’io sento di non averla saputa difendere

Poco importa ora…

Adesso dovete risorgere come farà vostra Figlia

Dovete godere i suoi pochi anni di Vita come un regalo enorme

Dovrete abituare a sentire la sua presenza nel vostro profondo silenzio

Dovete accettare senza rabbia di essere stati scelti per questo sacrificio

Dovete amarvi come doveste ancora partorire la vostra Bimba con lo stesso Affetto di allora.

Dovete Vivere… e credetemi ce la farete perché troverete in voi grazie a Lei una forza che non pensavate di avere prima

Vi sto scrivendo questo perché abbiamo intrapreso questo cammino per la nostra sopravvivenza 10 anni fa’ e ce la stiamo facendo.

La morte di un figlio non ti lascia soltanto lacrime da asciugare ma ti riserva anche tanto amore ancora da dare, basta che ascolti il tuo silenzio…

Meriti di viverti la tua vita perché non hai colpe

Meriti di respirare ancora perché altri colori riempiranno le tue giornate anche se ora è tutto buio

Meriti di amare chi ti stà vicino lei o lui non ne può nulla

Meriti di Essere Amato perché sei un Buon Papà e una buona Mamma e lo sarai per sempre

Infine Meriti ancora di sorridere dopo tutte queste lacrime e solo il tempo troverà il modo migliore

Non chiudere la tua Mente il tuo Cuore il tuo sentimento più profondo e buono,ricordati Ogni Vita Merita di Essere Vissuta!

Se ne senti il bisogno fatti sentire perché anche Noi Papà dietro la corazza di Uomini Forti abbiamo a volte bisogno di una spalla su cui appoggiarci e riposarci e stroppicciarci gli occhi per vedere ciò che gli altri non vedono più…i nostri Figli ancora con il loro sorriso di prima!

Con affetto infinito Papà Mauro